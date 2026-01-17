إعلان

5 فوائد مذهلة للفراولة على صحة الجسم

كتب : نرمين ضيف الله

10:00 ص 17/01/2026

عصير الفراولة

الفراولة ليست مجرد فاكهة لذيذة وحمراء اللون، بل تحتوي على عناصر غذائية قوية تعزز الصحة وتقي الجسم من العديد من الأمراض.

تقوية جهاز المناعة

الفراولة غنية بفيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على تعزيز جهاز المناعة، ودعم قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات والأمراض، وفق Healthline.

دعم صحة القلب

الألياف ومضادات الأكسدة في الفراولة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

موازنة سكر الدم

الفراولة تحتوي على ألياف ومركبات نباتية تقلل سرعة امتصاص السكر، مما يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، ويدعم مرضى السكري.

محاربة الالتهاب والإجهاد التأكسدي

مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويد تساعد على تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية في الفراولة تعزز حركة الأمعاء، وتدعم التوازن البكتيري الصحي، وتساعد في الوقاية من الإمساك ومشاكل الهضم.

