يختلف الإحساس بالألم من شخص لآخر، كما تتباين شدته وحدته تبعا لطبيعة الحالة الصحية.

وبينما تمر بعض الآلام بشكل عابر، هناك أنواع أخرى توصف بأنها من الأقسى على الإطلاق، وقد تسبب إنهاكا جسديا ونفسيا شديدا، بل تعيق الحياة اليومية بالكامل.

وبحسب موقع starsinsider، فإن هناك حالات مرضية وإصابات ينظر إليها باعتبارها من أشد الآلام التي قد يعاني منها الإنسان.

آلام الأسنان

تعد من أكثر الآلام إزعاجا، خاصة إذا ارتبطت بخراجات تصل إلى جذور الأسنان، وقد يصاحبها تورم والتهاب شديد، ولا يمكن تجاهلها أو الاكتفاء بالمسكنات.

آلام العضلات والأربطة

تبدأ بشكل بسيط، لكنها تتفاقم مع المجهود البدني الخاطئ أو التمارين القاسية، وقد تؤدي إلى التهابات حادة في العضلات والأربطة.

النقرس

مرض ناتج عن ارتفاع حمض اليوريك في الجسم، يؤدي إلى التهاب وتورم المفاصل، ورغم أنه غير شائع على نطاق واسع، فإن نوباته قد تجعل أبسط الحركات مؤلمة للغاية.

الذبحة الصدرية

يطلق عليها أحيانا "ألم النوبة القلبية"، حيث يشعر المصاب بضغط شديد أو عصر في الصدر، وقد يمتد الألم إلى الذراع أو الفك، وهي حالة خطيرة تستدعي تدخلا طبيا فوريا.

ألم الولادة

من أقسى الآلام التي تمر بها المرأة، إذ يصاحبه تقلصات شديدة، وآلام في الظهر والحوض، إلى جانب القلق والإجهاد الجسدي والنفسي.

الحروق من الدرجة الثانية والثالثة

تصنف من أشد الآلام الجسدية، إذ تستمر لفترات طويلة ولا يمكن إيقافها فورا، وفي بعض الحالات العميقة، قد تصل الإصابة إلى الأنسجة الداخلية أو العظام.

الصداع النصفي

أحد أكثر أنواع الصداع إيلاما، وغالبا لا يكون له سبب واضح، ولا يقتصر تأثيره على الرأس فقط، بل قد يصاحبه حساسية شديدة للضوء، ودوار، وتنميل، واضطرابات في الرؤية، ما يجعل المصاب عاجزا عن ممارسة أنشطته اليومية.

البزل القطني

إجراء طبي يتم خلاله سحب عينة من السائل النخاعي لتشخيص أمراض خطيرة مثل التهاب السحايا.

الهربس النطاقي

يظهر على هيئة طفح جلدي مؤلم في جانب واحد من الجسم، وغالبا ما يصيب الوجه أو الجذع، ويحدث نتيجة ضعف جهاز المناعة.

لدغة نملة الرصاص

تعد من أكثر اللدغات إيلاما في العالم، حتى إن بعض القبائل في أمريكا الجنوبية تستخدمها ضمن طقوس إثبات الرجولة، نظرا لشدة الألم الناتج عنها.

