مفاجأة صادمة.. هذا ما تفعله السمنة بالدماغ

كتب – سيد متولي

هذه الكيلوجرامات الزائدة، التي قد تبدو غير ضارة، قد تسبب ضررًا كبيرًا لعقلك، والأمر ليس كما تظن، قد تسبب السمنة ضررًا أكبر من مجرد الصحة البدنية، بل قد تسهم أيضًا في القلق والاختلال الإدراكي. وأظهرت دراسة أجرتها الدكتورة ديزيري واندرز من جامعة ولاية جورجيا، أن السمنة الناجمة عن النظام الغذائي تؤثر على السلوك ووظائف المخ، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

السمنة والقلق ترتفع معدلات السمنة والقلق، لا سيما بين الشباب الأمريكيين، وتشير الأبحاث الجديدة إلى وجود علاقة بين الحالتين، وربطت الأبحاث التي أُجريت على الفئران السمنة الناجمة عن النظام الغذائي بأعراض تشبه القلق، وتغيرات في إشارات الدماغ، واختلافات في ميكروبات الأمعاء التي قد تسهم في ضعف وظائف الدماغ.

وأشارت العديد من الدراسات إلى وجود صلة بين السمنة والقلق، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السمنة تُسبب القلق مباشرةً أم أن هذه الصلة تتأثر بضغوط المجتمع. "تشير نتائجنا إلى أن السمنة قد تؤدي إلى سلوكيات تُشبه القلق، ربما بسبب تغيرات في وظائف الدماغ وصحة الأمعاء"، وفقًا للدكتورة ديزيري واندرز، الأستاذة المشاركة بالدراسة، ورئيسة قسم التغذية في جامعة ولاية جورجيا.

ماذا تفعل السمنة بالدماغ؟ على الرغم من أنه من المعروف أن السمنة قد تؤدي إلى أمراض مثل داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، إلا أن آثارها المحتملة على صحة الدماغ أقل وضوحًا، لفهم العلاقة بين السمنة والوظائف الإدراكية والقلق، صمم الباحثون سلسلة من التجارب على 32 فأرًا ذكرًا، خلال الفترة من 6 إلى 21 أسبوعًا من العمر (أي ما يعادل مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ المبكر لدى البشر)، تناول نصف الفئران نظامًا غذائيًا قليل الدسم، بينما تناول النصف الآخر نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون.

ووجد الباحثون أن الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون كانت أثقل وزنًا، وكانت نسبة الدهون في أجسامها أعلى بكثير، مقارنةً بالفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا قليل الدسم، وذلك مع نهاية الدراسة. ووجد الباحثون أيضًا أن الفئران البدينة أظهرت سلوكيات أكثر شبهًا بالقلق، مثل الجمود (وهو سلوك دفاعي تُظهره الفئران استجابةً لتهديد مُتصوَّر)، مقارنةً بالفئران النحيفة.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الفئران أظهرت أيضًا أنماط إشارات مختلفة في منطقة ما تحت المهاد، وهي منطقة في الدماغ تُشارك في تنظيم عملية الأيض، ما قد يُسهم في ضعف الإدراك. ولاحظ الباحثون أيضًا اختلافات واضحة في تكوين البكتيريا المعوية لدى الفئران البدينة مقارنة بالفئران النحيفة، وقد يكون لهذه النتائج آثار مهمة على الصحة العامة والقرارات الشخصية.

وتسلط الدراسة الضوء على التأثير المُحتمل للسمنة على الصحة النفسية، لا سيما فيما يتعلق بالقلق، ومن خلال فهم الروابط بين النظام الغذائي وصحة الدماغ وميكروبات الأمعاء، قد يُسهم هذا البحث في توجيه مبادرات الصحة العامة التي تُركز على الوقاية من السمنة والتدخل المُبكر، لا سيما لدى الأطفال والمراهقين، كما قالت واندرز.

وأضافت: "بينما تشير نتائجنا إلى أن النظام الغذائي يلعب دورًا هامًا في الصحة البدنية والنفسية، من المهم أن نتذكر أن النظام الغذائي ليس سوى جزء واحد من المشكلة، فالعوامل البيئية، والجينات، وخيارات نمط الحياة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي تساهم أيضًا في خطر السمنة وعواقبها الصحية، لذلك، ورغم أهمية هذه النتائج، ينبغي النظر إليها في سياق نهج أوسع ومتعدد العوامل لفهم ومعالجة الاختلالات الإدراكية ومشاكل الصحة النفسية المرتبطة بالسمنة".

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