"احنا رحلة كفاح".. تامر حسني يوجه رسالة لـ شيرين بعد محنتها الأخيرة

كتب- هاني صابر:

وجه النجم تامر حسني، رسالة لصديقته المطربة شيرين عبدالوهاب بعد محنتها الأخيرة التي تمر بها حتى الآن.

وقال تامر حسني ببرنامج"عرب وود": "إن شاء الله ترجعلنا أقوى من الأول بإذن الله، واحنا رحلة كفاح، ومشوار سنين طويلة، وبدأنا مع بعض بألبوم تامر وشيرين، وطلعنا مع بعض، أتمنى لها كل الخير وغن شاء الله ربنا يرجعها لينا بمليون سلامة".



وكان الفنان شادي شامل، كشف في وقت سابق عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن نقل الفنانة شيرين عبدالوهاب لمنزل فنانة شهيرة، دعما لها في أزمتها الأخيرة، وعلق: "بسيارة إسعاف، نقل شيرين عبدالوهاب لمنزل فنانة شهيرة".

فيما أثار الإعلامي عمرو أديب، حالة من الجدل بعد حديثه عن اختفاء المطربة شيرين عبدالوهاب، ووجه استغاثة عبر برنامجه الحكاية، قائلًا: "يا نلحقها يا مانلحقهاش، شيرين عبدالوهاب محتاجة حد يتدخل ويساعدها، عايزين نلحقها، الست محتاجة المساعدة، أنقذوها يا جماعة، دي محتاجة حد يدخل، بصّوا لها كإنسانة قبل ما تكون فنانة".