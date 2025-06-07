كارثة صحية.. احذر تناول هذا النوع من اللحوم في العيد

كتبت- شيماء مرسي

تحتوي اللحوم الحمراء على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المفيدة، كما أنها مصدر جيد للبروتين وفيتامين ب والحديد والزنك، إلا أن الإفراط في تناولها خلال عيد الأضحى قد يسبب بعض المخاطر الصحية مثل زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.

اللحوم الحمراء والقلب والأوعية الدموية

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتراكم المزيد من اللويحات وتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

اللحوم الحمراء والسرطان

تصنفها الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) ضمن "المجموعة 2A"، أي أنها ربما تسبب الإصابة بالسرطان.

وأظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة بين تناول اللحوم الحمراء والمعالجة وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون والمستقيم.

اللحوم الحمراء والسمنة

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمصنعة يرتبط الإصابة بالسمنة لدى الأطفال والبالغين.

اللحوم الحمراء والسكري

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يكون له صلة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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