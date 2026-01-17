رئيس المحكمة لقتلة عمدة الخضيري بالدقهلية: "نصبتم أنفسكم آلهة"

الدقهلية - رامي محمود:

وجه المستشار وائل كمال صالح، رئيس محكمة جنايات المنصورة، كلمات قاسية إلى المتهمين بقتل مرشح عمودية قرية الخضيري مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، قبل النطق بالحكم.

وقال رئيس المحكمة للمتهمين محمد حسن وديع وإبراهيم محمد عوض: "لقد جعلتم من أنفسكم آلهة في قرية آمنة، واستبيحتم الدماء والأعراض لأجل تجارة آثمة لا تجني إلا الموت ولا تزرع إلا الدمار. لم يردعكم عن غيكم صوت العقل أو وازع الدين".

وأضاف: "أما المجني عليه الثاني، سميح مسعد، فقتلتموه بدم بارد لأنه كان صوت الحق في زمن أردتم فيه إسكات كل صوت شريف". وأكد أن الكاميرات رصدت فعلتهم وكشفت زيف ادعاءاتهم بأن إطلاق النار كان خطأً.

وتابع رئيس المحكمة: "المحكمة وهي تقتص لدم الشهيد، تعلن أن يد العدالة أطول من طغيانكم وأقوى من جبروتكم. لقد أفسدتم في الأرض وروّعتم الآمنين، وحق عليكما قول الحق سبحانه: 'مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا'".

واختتم المستشار وائل كمال صالح النطق بالحكم: "أجمع أعضاء المحكمة على استئصال شأفتكما من المجتمع، تطهيراً للأرض من شروركما، وليكون في القصاص حياة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد".

وقضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء بعقوبة الإعدام شنقًا لكل من محمد حسن وديع وإبراهيم محمد عوض، مع مصادرة الأسلحة والذخائر والدراجة النارية المضبوطة، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية والمدنية وتعويض المدعي بالحق المدني مبلغ 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وكان المتهمان قد رصدا المجني عليه مستخدمين دراجة نارية، وأطلقا وابلًا من الأعيرة النارية صوبه، ما أدى إلى مصرعه على الفور.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس، أحمد عبدالرزاق شطا، ومحمد حسين عامر، في القضية رقم 14314 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر.