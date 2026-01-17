إعلان

رئيس المخابرات العامة يستقبل رئيس لجنة إدارة قطاع غزة

كتب : محمد عبدالناصر

04:01 م 17/01/2026

اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة

أفادت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، بأن رئيس المخابرات العامة، حسن رشاد، استقبل علي شعت، رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة وأعضاء اللجنة.

وأكد رئيس المخابرات العامة، وفق القناة الإخبارية، حرص مصر الدائم على نجاح عمل اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة ومساندتها لتنفيذ مهامها.

