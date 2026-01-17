بعد 26 عامًا من التوقف.. بدء رصف طريق صديق المنشاوي بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بدء أعمال رصف طريق محمد صديق المنشاوي بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، بعد سنوات طويلة من التوقف والمعاناة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويبلغ طول الطريق نحو 6 كيلو مترات، ويبدأ من الطريق الزراعي الغربي وحتى نهايته بمدينة المنشاة، ويعد من الطرق الحيوية التي تخدم عددًا من القرى ذات الكثافة السكانية، وهي: الزوك، الحريزات الغربية، الحريزات الشرقية، الباجية، والبواريك، ما يسهم في تسهيل حركة التنقل وربط القرى بالمدينة.

وأوضح محافظ سوهاج أن تكلفة أعمال الرصف والتجميل بالطريق تصل إلى 60 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال شهرين وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة لضمان استدامة الطريق وتحقيق أعلى مستوى من الأمان المروري.

وأشار المحافظ إلى أن مركز ومدينة المنشاة لم يشهد أعمال رصف منذ نحو 26 عامًا، بسبب عدم استكمال مشروعات البنية التحتية، وهو ما تم تجاوزه مؤخرًا بعد الانتهاء من أعمال المرافق، تمهيدًا لبدء خطط الرصف والتطوير الشامل بالمدينة والقرى.

وأضاف اللواء سراج أن أعمال الرصف تأتي ضمن اعتماد مالي إضافي بقيمة 150 مليون جنيه تم توفيره بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوجيهه لرصف الطرق والشوارع الأكثر احتياجًا بمدينة المنشاة، خاصة في المناطق التي تم الانتهاء من مشروعات المرافق بها، بما يحقق السيولة المرورية ويرفع كفاءة البنية التحتية ويخفف الأعباء اليومية عن كاهل المواطنين.

ولاقى بدء أعمال الرصف ارتياحًا واسعًا بين أهالي المنشاة والقرى التابعة لها، الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بعد سنوات طويلة من المعاناة مع الطرق غير الممهدة، مؤكدين أن ما تشهده المدينة حاليًا يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة ويعكس اهتمام الدولة ومحافظة سوهاج بتحقيق التنمية المتوازنة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد الأهالي أن مشروعات الرصف والتجميل الجارية تسهم في تحسين المظهر الحضاري، وتسهيل حركة المواصلات، ودعم النشاط التجاري والخدمي، معربين عن تقديرهم لجهود المحافظة في الاستجابة لمطالبهم والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.