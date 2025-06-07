هذا ما يحدث لجسمك إذا امتنعت عن السكر والدقيق لمدة 24 ساعة

كتبت- شيماء مرسي

التوقف عن تناول السكر والدقيق لمدة ٢٤ ساعة فقط يمكن أن يحدث تأثيرا إيجابيا على الصحة.

5 تأثيرات إيجابية مفاجئة

استقرار مستويات سكر الدم

التوقف عن تناول السكر والدقيق المكرر الموجود في الحلويات والمشروبات الغازية والمخبوزات المصنعة يؤدي إلى انخفاض سريع في ارتفاعات سكر الدم، وذلك لأن الكربوهيدرات البسيطة في هذه الأطعمة تتحلل بسرعة إلى جلوكوز، مما يسبب ارتفاع حاد في سكر الدم، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وهذا يحفز البنكرياس على إفراز الأنسولين، وهو هرمون ينقل الجلوكوز إلى الخلايا للحصول على الطاقة أو تخزينه، ومع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي الارتفاعات المتكررة إلى مقاومة الأنسولين، وهي مقدمة لمرض السكري من النوع الثاني.

وعند إزالة هذه العوامل، يستقر سكر الدم وتتحسن حساسية الأنسولين.

طرد المياه الزائدة من الجسم

يؤدي تقليل تناول السكر والدقيق إلى استنزاف مخزون الجليكوجين في الكبد والعضلات، والذي يرتبط بما يعادل 3-4 جرامات من الماء لكل جرام من الجليكوجين.

وفي غضون 24 ساعة من التخلص من السكر والدقيق، ومع استخدام الجسم للجليكوجين لإنتاج الطاقة، يتم إطلاق الماء المخزن معه، مما يؤدي إلى تقليل الانتفاخ.

كما أن انخفاض مستويات الأنسولين يحفز الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد، مما يقلل بدوره من احتباس السوائل، وكل هذه التغيرات تسهم في شعورك بالنشاط.

تجنب الإفراط في تناول الطعام

يؤدي تناول السكر والدقيق المكرر إلى ارتفاع حاد في مستوى الدوبامين، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

وعند التوقف عن تناول السكر والدقيق لمدة 24 ساعة، يبدأ نظام المكافأة في الدماغ في إعادة ضبط نفسه، وفي البداية، قد تشعر برغبة أقوى في تناول هذه الأطعمة، وهذا يعود إلى تكيف دماغك مع انخفاض تحفيز الدوبامين.

وهذه الرغبة المتزايدة هي إشارة إيجابية على أنك بدأت في تقليل الاعتماد على السكر.

وللمساعدة في هذا التحول، ركز على تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الدماغ وتساعد على استقرار مستويات الطاقة.

تقليل الالتهاب

يغذي السكر والدقيق الالتهاب عن طريق رفع مستوى السكر في الدم وتغذية بكتيريا الأمعاء الضارة.

وفي غضون 24 ساعة من التوقف عن تناولهما، يبدأ الالتهاب بالانحسار مع استقرار مستوى السكر في الدم وانخفاض الإجهاد التأكسدي.

ويخلص الكبد والكلى من النواتج الثانوية للالتهابات، مما يقلل الانتفاخ وضبابية الدماغ.

زيادة الطاقة والتركيز

السكر والدقيق المكرر مسؤولان عن التذبذبات الكبيرة في مستويات الطاقة التي قد تشعر بها على مدار اليوم، ويسببان ارتفاع مفاجئ في الطاقة يتبعه هبوط حاد، وذلك نتيجة لارتفاعات الجلوكوز السريعة التي تحدث بعد تناولهما.

وبالتوقف عن تناول السكر والدقيق المكرر لمدة 24 ساعة فقط، تبدأ عملية إعادة ضبط الأيض في جسمك، وإذا التزمت بذلك لبضعة أيام، ستشهد تحسن ملحوظ في أداء جسمك بالكامل.

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