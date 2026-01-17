نجاح جراحة نادرة لإعادة بناء عظمة القصبة لطفلة بسوهاج

بالصور- إقبال كبير على التصويت في انتخابات نقابة المحامين بجنوب سيناء

قاد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، فريقًا طبيًا ناجحًا في إجراء عملية جراحية نادرة لطفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، مصابة بورم ليفي عصبي. وأوضح أن مستشفيات سوهاج الجامعية تتميز بتجهيزات طبية عالية وكوادر مؤهلة تقدم خدماتها العلاجية لجميع الفئات العمرية.

وأجرى الفريق الطبي عملية دقيقة لطفلة تعاني من مفصل كاذب بعظمة القصبة، نتيجة الورم الليفي العصبي، حيث تم استئصال الجزء المصاب وتعويضه بنقل عظمة الشظية مع أوعيتها الدموية من الساق الأخرى باستخدام الميكروسكوب الجراحي المتقدم.

وأكد الدكتور النعماني أن وحدة الجراحات الميكروسكوبية تشهد تقدمًا ملحوظًا وزيادة في الكوادر والإمكانيات والأجهزة لإجراء الحالات المعقدة من الكسور المضاعفة وتهتك الأوعية الدموية والأعصاب الطرفية على مدار اليوم بمستشفى الطوارئ.

وضم الفريق الطبي بقيادة الدكتور النعماني كلًا من: الدكتور ياسر عثمان، أستاذ مساعد جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية ومدير الوحدة، والدكتور أحمد فيصل، والدكتور محمد شحاته، والدكتور مصطفى، والدكتور منتصر، إلى جانب فريق التمريض المكون من مس سناء إسماعيل، ومس منى هاشم، ومس ندى خلف.