مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

"اتفرج ببلاش".. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا

كتب : هند عواد

11:17 ص 17/01/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (18) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (8) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لمواجهة نيجيريا مساء اليوم، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

يستضيف ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، مباراة مصر ونيجيريا، في لقاء تحديد المركز الثالث بالنسخة رقم 35 من كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة مصر ونيجيريا، في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهكذا يختتم الفراعنة مشاركتهم رقم 27 في كأس الأمم الأفريقية.

حكم مباراة مصر ونيجيريا

يدير الحكم المغربي جلال جيد، مباراة مصر ونيجيريا، ويعاونه كل من، زكريا برينسي وأكركاد مصطفى وحسني خليل، والحكم الرابع بيتر واويرو كاماكُو.

مشوار مصر في أمم أفريقيا

فشل منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 7 بطولات، في التأهل إلى النهائي، بعد الهزيمة من السنغال، بهدف نظيف سجله ساديو ماني.

وافتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي، بنتيجة 2-1، ثم جنوب أفريقيا 1-0، واختتم دور المجموعات بالتعادل مع أنجولا، وتخطى دور الـ16 بالفوز على بنين 3-1، وفي ربع نهائي فاز على كوت ديفوار بنتيجة 3-2.

مشوار نيجيريا في أمم أفريقيا

يلعب منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركز الثالث، بعد الهزيمة من المغرب بركلات الترجيح 4-2، في نصف النهائي.

وافتتح منتخب نيجيريا مشواره في البطولة بالفوز على تنزانيا، بنتيجة 2-1، ثم تونس 3-2، ثم أوغندا، بنتيجة 3-1، وتخطى دور الـ16 بالفوز على موزمبيق 4-0، وفي ربع نهائي فاز على الجزائر بنتيجة 2-0.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

تنقل مباراة مصر ونيجيريا، على قنوات بي إن سبورتس (المشفرة)، فيما تنقل على 6 قنوات مجانية أخرى، وهي الجزائرية الأرضية، Canal 2 international HD، الباقة الأفريقية،Solo calcio ، TV congo، Ariadiaa TNT HD.

ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

القناة الجزائرية الأرضية Programme national - نايل سات 7 غرباً

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

Canal 2 international HD - يوتلسات 3 شرقاً

التردد: 11431

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 18330

الباقة الأفريقية - يوتلسات 9 شرقاً

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

ORTM-RTB-BTV

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

Solo calcio - هوت بيرد (الأوروبي) 13 شرقاً

التردد: 11179

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

TV congo - هوت بيرد (الأوروبي) 13 شرقاً

التردد: 12149

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

Ariadiaa TNT HD - عربسات 26 شرقاً

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر ونيجيريا قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا شاهد ماتش مصر ونيجيريا ببلاش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مخالفات مرورية.. "إعلام الوزراء" يكشف حقيقة الرسائل الاحتيالية المنسوبة
أخبار مصر

مخالفات مرورية.. "إعلام الوزراء" يكشف حقيقة الرسائل الاحتيالية المنسوبة
الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 163.7 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي
أخبار البنوك

الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 163.7 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي
مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا
عصام عمر يواصل الترويج لمسلسل "بطل العالم" استعدادا لعرضه على يانجو بلاي
زووم

عصام عمر يواصل الترويج لمسلسل "بطل العالم" استعدادا لعرضه على يانجو بلاي
"سؤال غير محترم".. القصة الكاملة لأزمة المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا
رياضة عربية وعالمية

"سؤال غير محترم".. القصة الكاملة لأزمة المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا