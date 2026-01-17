إعلان

بالصور- إقبال كبير على التصويت في انتخابات نقابة المحامين بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

04:35 م 17/01/2026
جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة جنوب سيناء، إقبالًا ملحوظًا من المحامين بمقر محكمة الطور، لاختيار نقيب جديد وأعضاء مجلس النقابة.

وتسير العملية الانتخابية بشكل منتظم ودون معوقات، على أن تستمر حتى نهاية اليوم، يعقبها مباشرة بدء أعمال فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية فور الانتهاء منها.

ويتنافس على مقعد النقيب مرشحان فقط، هما: مجدي بيومي وخالد عمار، بينما يتنافس على مقعد الشباب ثلاثة مرشحين، وهم: محمود عبد العليم، محمود جابر، وأحمد السباعي.

كما يشهد سباق عضوية مجلس النقابة بمحكمة نويبع منافسة بين: أحمد ناصر أبوبريك، عصام عبد الحميد، داليا الشاذلي، ومحمد عيسى رجائي، وفي محكمة شرم الشيخ ينافس على العضوية: عمر الدويني، مصطفى عبد العزيز، ضياء الدين جابر، محمد أبوسيمة، وعبد الحميد السيد.

وفي محكمة طور سيناء يتنافس على العضوية: محمد موسى، أحمد الوصال، على سلام، إبراهيم شعبان، وإبراهيم عبده.

وقال مجدي بيومي، المرشح لمنصب النقيب، إن هناك إقبالًا كبيرًا على هذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات السابقة، مرجعًا ذلك إلى حرص المحامين الشباب على المشاركة الإيجابية، وهو ما يعكس الوعي والفكر الناضج للشباب، في ظل حرص المحامين على اختيار من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم المهنية خلال المرحلة المقبلة.

