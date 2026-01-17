مباريات الأمس
جميع المباريات

غائب منذ 16 عاما.. ماذا ينتظر منتخب مصر أمام نيجيريا؟

كتب : هند عواد

01:39 م 17/01/2026
    مباراة الذهاب بين مصر ونيجيريا
    جانب من مباراة مصر ونيجيريا
    جانب من مباراة مصر ونيجيريا
    مواجهات مصر ونيجيريا (6)
    مصر ونيجيريا
    مواجهات مصر ونيجيريا
    مواجهات مصر ونيجيريا (1)
    مواجهات مصر ونيجيريا (3)

يسعى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لكسر رقم سلبي منذ 16 عاما، عندما يواجه نيجيريا، مساء اليوم السبت، في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 2025.

يواجه منتخب مصر نيجيريا، في السابعة مساء اليوم، على ملعب مركب محمد خامس، في إطار منافسات لقاء تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية.

بينما خسر منتخب مصر 1-0 أمام السنغال، سقط النسور الخضراء 4-2 بركلات الترجيح أمام المغرب المضيف بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويبحث منتخب مصر عن الفوز الأول على نيحيريا في كأس الأمم الأفريقية، منذ نسخة 2010 في أنجولا، أي قبل 16 عاما.

عندما التقى الفريقان في أول مباراة لهما في دور المجموعات قبل 16 عامًا، قلب منتخب مصر تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1، وافتتح تشينيدو أوباسي التسجيل لنيجيريا في الدقيقة 12، قبل أن يعادل عماد متعب النتيجة، في الدقيقة 34.

وبعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل أحمد حسن هدف التقدم لمصر، قبل أن يضيف محمد ناجي الهدف الثالث قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

وفي المجمل، التقى المنتخبان 9 مرات من قبل بكأس الأمم الأفريقية، فاز منتخب مصر في مباراتين فقطـ فيما حسم النسور الخضراء 5 مواجهات لصالحهمـ وانتهت مباراتان بالتعادل.

مصر ونيجيريا منتخب مصر منتخب نيجيريا كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر ونيجيريا

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا