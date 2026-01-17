إعلان

رمضان 2026.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدًا

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:02 م 17/01/2026

الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدًا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدًا الأحد، هلال شهر شعبان لعام 1447 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان 1447 هجرية من عدمه، بعد غروب شمس الأحد 29 من رجب، الموافق 18 من يناير 2026.

فيما كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد ميلاد هلال شهر شعبان لعام 1447هـ، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ الموافق 18-1-2026م (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ (يوم الرؤية).

وبذلك يكون يوم الإثنين 19-1-2026 هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1447هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 20-1-2026 م.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان المعهد القومي للبحوث الفلكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
رياضة عربية وعالمية

"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
ملابس الإحرام للرجال والنساء.. دليلك لعمرة صحيحة
أخبار مصر

ملابس الإحرام للرجال والنساء.. دليلك لعمرة صحيحة
فلكيًا.. الثلاثاء 20 يناير غرة شهر شعبان
أخبار مصر

فلكيًا.. الثلاثاء 20 يناير غرة شهر شعبان

رمضان 2026.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدًا
أخبار مصر

رمضان 2026.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا