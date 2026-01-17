رمضان 2026.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدًا

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدًا الأحد، هلال شهر شعبان لعام 1447 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان 1447 هجرية من عدمه، بعد غروب شمس الأحد 29 من رجب، الموافق 18 من يناير 2026.

فيما كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد ميلاد هلال شهر شعبان لعام 1447هـ، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ الموافق 18-1-2026م (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ (يوم الرؤية).

وبذلك يكون يوم الإثنين 19-1-2026 هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1447هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 20-1-2026 م.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة





شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة





سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟



