كتبت – نرمين ضيف الله

في ظل تزايد القلق العالمي من أمراض السرطان، تتوجه الأنظار بشكل متزايد إلى الخيارات الغذائية كوسيلة للوقاية.

ومن بين هذه الخيارات، تبرز بعض البذور والحبوب الطبيعية لدورها المهم في تقليل مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان عند تناولها بانتظام، وفقًا لما ذكره موقعا “Medical News Today” و”PubMed”.

تتميّز هذه الحبوب بخصائص مضادة للأورام، كما تدعم صحة الجسم بشكل عام.

1. بذور الكتان (Flaxseeds)

تُعد بذور الكتان من أبرز المصادر النباتية لمركبات “الليجنان”، التي تُعرف بتأثيرها المضاد للسرطان، خاصة ضد سرطان الثدي والبروستاتا.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Clinical Oncology، فإن تناول 25-30 جرامًا من بذور الكتان يوميًا ساهم في تقليل نمو خلايا سرطان الثدي لدى بعض المرضى.

كما أظهرت الأبحاث أنها تُعزز من توازن الهرمونات وتحسّن مقاومة الخلايا للإجهاد التأكسدي.

طريقة الاستخدام:

يُفضّل طحن بذور الكتان وتناولها مع الزبادي، أو الشوفان، أو إضافتها إلى العصائر.

2. بذور الشيا (Chia Seeds)

تتميز بذور الشيا بغناها بمضادات الأكسدة، وأحماض أوميغا-3، والألياف، وهي عناصر تساهم في محاربة الالتهابات، التي تُعد بيئة خصبة لنمو الخلايا السرطانية.

ووفقًا لموقع Medical News Today، تحتوي بذور الشيا على مضادات أكسدة تساعد في تحييد الجذور الحرة، وهي من الأسباب الرئيسية لتلف الحمض النووي وتكوُّن الأورام.

كما ترتبط الألياف الموجودة فيها بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

طريقة الاستخدام:

يمكن نقعها في الماء أو الحليب النباتي طوال الليل، أو إضافتها إلى العصائر والمخبوزات.

3. الحبة السوداء (Black Seed / Nigella Sativa)

تُعرف في الطب التقليدي باسم “حبة البركة”، وتحتوي على مركب “الثيموكينون” الذي يُظهر تأثيرات مضادة للسرطان، خاصة ضد سرطان البنكرياس والرئة والجلد.

وأشارت دراسة منشورة في PubMed Central إلى أن مركب الثيموكينون الموجود في زيت الحبة السوداء يثبط نمو الأورام في الدراسات المخبرية، ويُقلل من انتشار الخلايا السرطانية.

طريقة الاستخدام:

يمكن تناولها مطحونة مع العسل، أو مزج زيت الحبة السوداء في كوب ماء دافئ على الريق.

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