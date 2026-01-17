إعلان

ياسر جلال ينشر فيديو مع آيتن عامر وهما يغنيان في كواليس"كلهم بيحبوا مودي"

كتب : هاني صابر

03:08 م 17/01/2026

الفنان ياسر جلال

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان ياسر جلال، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يغني فيه مع الفنانة آيتن عامر في كواليس تصوير مسلسل"كلهم بيحبوا مودي".

ونشر ياسر جلال، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي".

ويخوض ياسر جلال دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي".

مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته بجوار ياسر جلال، عدد كبير من الفنانين، بينهم: ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي.

ياسر جلال آيتن عامر مسلسل كلهم بيحبوا مودي

