كتب- هاني صابر:

شارك الفنان ياسر جلال، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يغني فيه مع الفنانة آيتن عامر في كواليس تصوير مسلسل"كلهم بيحبوا مودي".

ونشر ياسر جلال، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي".

ويخوض ياسر جلال دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي".

مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته بجوار ياسر جلال، عدد كبير من الفنانين، بينهم: ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي.