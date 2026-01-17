مدرب السنغال: "جائعون لحصد اللقب ولا أريد اعتزال ساديو ماني دوليا"

تحدث بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن الأخطاء التحكيمية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مشيرا إلى أنه يأمل أن تسير الأمور بشكل جيد.

ويواجه منتخب السنغال نظيره المغربي، في التاسعة مساء غدا الأحد، في إطار منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال بابي ثياو خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة المغرب: "نهائي أمم أفريقيا 2019 أمام الجزائر، كان له ظروف خاصة ومختلف عن المغرب حاليا، هذا النهائي بين 11 لاعبًا من المغرب ومثلهم من السنغال، ولن نركز على أداء الحكم، ونأمل أن تسير الأمور بشكل جيد، أمام الجزائر سارت الأمور بشكل جيد وكان قوام المنتخب السنغال من اللاعبين المحليين إلى حدٍ كبير، لا نريد أن نفسد صورة أفريقيا اليوم".

وأضاف: "لدينا لاعبين على أعلى مستوى، لا سيما ساديو ماني الذي يريد التتويج باللقب لإنهاء مسيرته في أمم أفريقيا بالميدالية الذهبية، وتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 تم بشكل رائع ولا نريد أن تفسده بعض الأخطاء الصغيرة في المراحل الختامية، ما حدث بالأمس لم يكن عاديًا، اللاعبون والجمهور كانوا في حالة خطيرة من الناحية الأمنية، ما حدث لم يكن طبيعيًا بين بلدين شقيقين مثل المغرب والسنغال".

وواصل: "لنفور بالنهائي علينا أن نكون جاهزين من الناحية البدنية والتكتيكية، خاصة أن المغرب خصم قوي ويمتلك مواهب رائعة ومثّل القارة في كأس العالم 2022 بشكل مثالي، وأفضل عدم الحديث عن التحكيم لأن الأخطاء واردة من جانب التحكيم واللاعبين ونحن جاهزون لذلك، وسنبذل كل جهدنا للتتويج باللقب والعودة به إلى داكار".

وشدد: "ساديو ماني مثال للاعبين ويقدم نموذجًا في التواضع والأخلاق داخل وخارج الملعب، لقد سخر مجهوداته للتتويج بأول ألقاب السنغال في أمم أفريقيا في تاريخ السنغال، ولا أريده أن يعتزل دوليًا، وحافظنا على هدوئنا في المباريات الماضية، وننجح عادة في التعامل مع ضغط المباريات دون التركيز على العوامل الخارجية".

وأوضح: "بيان الاتحاد السنغالي بشأن الظروف الأمنية للبعثة الجماهيرية، لن تؤثر على احتفالنا بالمشاركة في نهائي أمم أفريقيا، ولم يعجبني هذا السؤال، وأكرر أننا لم نظهر ارتياحًا لما حدث بالأمس مع بعثة السنغال، أتحدث كأفريقي وليس كسنغالي، جميعنا هنا سواء مغاربة أو سنغاليين ننتمي إلى قارة واحدة ولذلك أريد خروج الحدث بأفضل شكل ممكن".

واختتم: "ليس من السهل الوصول إلى المباراة النهائية بكأس الأمم، ومنتخب المغرب رغم تعطشه للفوز باللقب الأفريقي الغائب عن خزائنه منذ 50 عامًا سيواجه أسودًا جائعين لحصد اللقب القاري أيضًا، منتخب المغرب المرشح الأوفر حظًا للفوز بأمم أفريقيا، كونه الأعلى في تصنيف فيفا، لكن منتخب مصر الأفضل في قارة أفريقيا وقد فزنا عليه في نصف النهائي، وسنحاول بذل جهدنا للفوز بالنهائي والتتويج باللقب".

