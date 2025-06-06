ابتعد عنها فورا.. طبيبة تحذر من عادة شائعة عند فك لحوم الأضحية

كتبت- أسماء مرسي:

حذرت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري صحة وسلامة الغذاء، من ممارسة شائعة وخطيرة عند التعامل مع لحوم الأضحية بعد تجميدها، وهي استخدام الميكروويف لإذابتها.

لماذا يعد استخدام الميكروويف لإذابة اللحوم خطيرا؟

أوضحت الطبيبة، خلال استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخطورة تكمن في أن الميكروويف يقوم بتسخين أجزاء من اللحم بسرعة كبيرة، بينما تظل أجزاء أخرى مجمدة أو شبه مجمدة، هذا التفاوت في درجات الحرارة يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة بشكل سريع.

وأضافت أن الطريقة الصحيحة لفك تجميد اللحوم باستخدام الميكروويف، إن لزم الأمر، هي استخدام خاصية "Defrost" (إذابة التجمد)، فهي مصممة لإذابة الطعام بشكل أكثر تجانسا، ما يقلل من خطر تسخين جزء من الطعام أكثر من جزء آخر.

نصائح للحفاظ على القيمة الغذائية وسلامة الغذاء

للحفاظ على القيمة الغذائية للحوم قدر الإمكان وضمان سلامته، هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها:

التخزين السليم

يجب تخزين اللحوم بطريقة سليمة وفي درجة حرارة صحيحة، سواء في الثلاجة أو الفريزر.

فك التجميد الصحيح

استخدم الطرق الآمنة لفك تجميد اللحوم، مثل وضعها في الثلاجة لفترة كافية، أو استخدام خاصية التجميد في الميكروويف بحذر.

الطهي الفوري

يجب طهي اللحم فورا بعد فك تجميده دون تركه لفترة طويلة في درجة حرارة الغرفة، لتجنب نمو البكتيريا.

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