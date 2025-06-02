10 أعراض قد تكشف إصابتك بالسرطان.. لا تتجاهلها

كتبت- نورهان ربيع

رغم التقدم العلمي المستمر، يظل مرض السرطان من أخطر الأمراض التي تواجه البشرية، خاصة أن بعض أنواعه لا يزال يفتقر إلى علاج فعال حتى الآن.

وما يزيد من خطورته هو أنه غالبًا ما يتم اكتشافه في مراحل متقدمة، عندما يكون قد تمكن من الجسم أو انتشر في أجزاء مختلفة، مما يصعب معه العلاج.

لذلك من الضروري الانتباه إلى بعض العلامات التي قد تدل على الإصابة بالسرطان، ومراقبتها بدقة بهدف الكشف المبكر عن المرض، ما يتيح بدء العلاج في الوقت المناسب وإنقاذ الحياة.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز هذه العلامات والأعراض التي يجب الانتباه إليها، استنادًا إلى ما جاء في موقع "Mayoclinic".

كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد.

تغيرات في الوزن، بما في ذلك فقدانه أو زيادته غير المقصودة.

تغيرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره، أو تقرحات لا تلتئم، أو تغيرات في الشامات الموجودة.

تغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة.

سعال مستمر أو صعوبة في التنفس.

صعوبة في البلع.

بحة في الصوت.

عسر هضم أو انزعاج مستمر بعد تناول الطعام.

ألم مستمر وغير مبرر في العضلات أو المفاصل.

حمى أو تعرق ليلي مستمر وغير مبرر.

نزيف أو كدمات غير مبررة.

وفي حالة ملاحظة أي علامة من هذه العلامات أو الشك في وجودها يجب التوجه للطبيب المختص على الفور وإجراء الفحوصات اللازمة حتى يكون هناك فرصة لمنع تطور المرض، كما يزيد ذلك من احتمالات الشفاء.

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