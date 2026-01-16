إعلان

ترامب يهدد جميع الدول التي لا تتفق معه بشأن جرينلاند

كتب : مصراوي

06:24 م 16/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الدول التي تعرض قرارات الولايات المتحدة بشأن جزيرة جرينلاند.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الجمعة،:" قد نفرض تعريفة جمركية على الدول التي لا تتفق مع خطتنا بشأن جرينلاند".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن نشر القوات الأوروبية في جزيرة جرينلاند لا علاقة له بمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستحواذ على الإقليم الدنماركي.

وأضافت متحدث البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس: "لا أعتقد أن وجود القوات الأوروبية يؤثر على عملية صنع القرار لدى ترامب كما أنه لا يؤثر على هدفه المتمثل في الاستحواذ على جرينلاند على الإطلاق".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزيرة جرينلاند الاستحواذ على الإقليم الدنماركي تهديد دول لا تتفق مع ترامب بشأن جرينلاند

