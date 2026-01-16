تنطلق غداً امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بجميع المحافظات والتي تعقد بنظام البوكليت بعدما قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيقه من العام الماضي.

وفيما يلي ينشر " مصراوي" أبرز المعلومات عن نظام البوكليت:

يعد نظام البوكليت بمثابة دمج ورقة الأسئلة بكراسة الإجابة خلال الامتحانات، وهو لا يتضمن تغييرًا في نمط الأسئلة، لكنه يساهم في تقليل فرص الغش داخل اللجان أو خارجها.

ويستند النظام إلى المواصفات التي يُعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي كانت سارية في السنوات السابقة.

كما أن هذا النظام تم تطبيقه في امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات، كما تم تطبيقه في امتحانات الشهادة الإعدادية العام الماضي في الترم الأول بعد قرار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتعميمه.

