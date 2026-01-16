تؤثر نوعية الغذاء الذي نتناوله يوميا بشكل مباشر على صحة العين وسلامة النظر، إذ تساعد العناصر الغذائية المناسبة على تقوية الإبصار والحد من المشكلات البصرية الشائعة التي تظهر مع التقدم في العمر أو الإجهاد المستمر.

أطعمة تعزز صحة العين

ووفقا لما أورده موقع Harvard Health، فإن هناك مجموعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة تلعب دورا مهما في حماية العين ودعم وظائفها، ومن أبرزها:

الخضروات الورقية

مثل السبانخ والكرنب والخس، حيث تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما عنصران يساهمان في حماية العين من أضرار الضوء وتقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي.

الجزر

يعد من الأطعمة الأساسية الداعمة لصحة العين، بفضل احتوائه على فيتامين A وبيتا كاروتين، اللذين يساعدان على تحسين الرؤية، خاصة في الإضاءة المنخفضة، والوقاية من جفاف العين.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والتونة والسردين، وتوفر أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تقلل من جفاف العين وتدعم صحة الشبكية.

الفلفل الملون

يحتوي الفلفل الأحمر والأصفر على كميات كبيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تساهم في الحفاظ على صحة عدسة العين.

المكسرات والبذور

كالجوز واللوز وبذور الكتان، وتعد مصدرا غنيا بفيتامين E، الذي يساعد في حماية خلايا العين من التلف الناتج عن الأكسدة.

الفواكه الحمضية

مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، إذ تزخر بفيتامين C الذي يعزز صحة الأوعية الدموية داخل العين ويقلل خطر الإصابة بالمياه البيضاء.

البيض

يحتوي على الزنك واللوتين وفيتامين A، وهي عناصر تساهم في الحفاظ على صحة شبكية العين وتقليل احتمالات ضعف النظر مع التقدم في السن.

اقرأ أيضًا:

قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام

لن تتخيل فوائد شرب الماء في الفخار.. "فلتر طبيعي"

للرجال لن تتخيل ما يفعله الفلفل الحار في البروستاتا

تحذير للنساء من الإفراط في مسكنات الألم

احذرها.. عادات يومية ترفع ضغط الدم دون أن تشعر