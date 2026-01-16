الصداع والدوخة قد تكشف مشكلات خطيرة في الرقبة.. لا تتجاهلها

أعراض مثل الصداع المتكرر، الدوخة، أو فقدان البصر المفاجئ قد تكون أكثر من مجرد إرهاق يومي، وتشير هذه العلامات إلى مشكلات في الأوعية الدموية بالرقبة، تؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ وتزيد من خطر مضاعفات صحية محتملة، بحسب موقع gazeta.ru.

الكشف المبكر باستخدام الموجات فوق الصوتية يمكن أن يكون الفارق بين العلاج المبكر والاختلال المزمن لصحة الدماغ.

علامات تستدعي الفحص

يشير الدكتور كيريل المازوف، أخصائي طب الأعصاب، إلى أن الأعراض التالية تستوجب زيارة طبيب أعصاب وإجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية للرقبة:

-صداع متكرر وغير معتاد

-دوخة مستمرة

-فقدان البصر المفاجئ

-طنين أو مشاكل سمعية

-ضعف التركيز أو صعوبة الانتباه لفترات طويلة

لماذا يحدث ذلك؟

تحدث هذه الأعراض غالبًا نتيجة تضيق الشرايين في الرقبة، ما يقلل وصول الدم الغني بالأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ.

كما أن ضعف التركيز أو صعوبة تذكر المعلومات اليومية قد يكون مؤشرًا على هذا النقص الدموي.

الفحص بالموجات فوق الصوتية

يشمل الفحص الموجات فوق الصوتية المزدوجة للشرايين العضدية والرقبة، ويتيح تقييم:

-حالة جدار الأوعية الدموية

-سرعة تدفق الدم

-وجود أي انسداد أو تصلب محتمل

خطوات العلاج حسب السبب

يعتمد العلاج على ما يظهره الفحص:

تصلب الشرايين أو اللويحات: تحويل المريض إلى طبيب قلب، وصف أدوية خافضة للكوليسترول، وتقديم نصائح غذائية ونمط حياة صحي.

تضيق الشرايين بنسبة كبيرة (70% فأكثر): قد يتطلب التدخل الجراحي لمنع الانسداد الكامل.

تشنجات عضلية أو مشاكل في العمود الفقري: وصف أدوية لإرخاء العضلات، تمارين علاجية، ودعم الدورة الدموية الدماغية.