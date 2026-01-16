كتب – سيد متولي

سرطان الأمعاء من أكثر أنواع السرطان انتشارا، ويسهم اكتشافه في مراحله المبكرة بشكل كبير في رفع فرص نجاح العلاج، ويمكن أن يصيب هذا المرض أي جزء من الأمعاء الغليظة، بما في ذلك القولون والمستقيم، وتختلف خطورته تبعا لحجم الورم، ومدى انتشاره في الجسم، والحالة الصحية العامة للمصاب.

وتساعد فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء في رصد العلامات التحذيرية الأولى، ما يسهل التدخل العلاجي في الوقت المناسب، وهناك ثلاث علامات إنذار رئيسية قد تسهم في تسريع التشخيص، بحسب صحيفة ميرور.

3 علامات تحذيرية لسرطان الأمعاء

ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة بسرطان القولون، إذ قد تكون مرتبطة بحالات أخرى مثل متلازمة القولون العصبي أو الداء البطني (السيلياك)، إلا أنها تستوجب مراجعة الطبيب للاطمئنان، وتشمل:

وجود دم في البراز

ظهور الدم في البراز من أكثر المؤشرات التحذيرية شيوعا المرتبطة بسرطان الأمعاء، بما في ذلك سرطان القولون.

الإرهاق المستمر

قد يكون التعب ناتجا عن أسباب متعددة، مثل نقص الفيتامينات أو نمط الحياة، إلا أن الشعور بالإرهاق المزمن المصحوب بأعراض أخرى قد يشير إلى مشكلة صحية أكثر خطورة، ما يجعل استشارة الطبيب أمرا ضروريا.

اضطرابات أو انزعاج في المعدة

يمكن أن تؤثر سرطانات الأمعاء على الجهاز الهضمي، مسببة آلاما أو اضطرابات في المعدة تختلف في شدتها، ورغم أن هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بحالات أخرى مثل القولون العصبي أو عدم تحمل بعض الأطعمة، فإن فحصها ضروري لتحديد السبب الحقيقي.

أعراض سرطان الأمعاء

تدرج هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) مجموعة من الأعراض المحتملة لسرطان الأمعاء، من بينها:

تغيرات غير معتادة في طبيعة البراز، مثل الإسهال أو الإمساك أو ليونة البراز

زيادة أو نقصان عدد مرات التبرز عن المعتاد

وجود دم في البراز، وقد يكون لونه أحمر أو داكناً

نزيف من منطقة الشرج

الإحساس المتكرر بالحاجة إلى التبرز حتى بعد الانتهاء

آلام في البطن

وجود كتلة في البطن

الانتفاخ

فقدان الوزن دون سبب واضح

الشعور بإرهاق شديد أو ضيق في التنفس

وينصح بزيارة الطبيب في حال ظهور واحد أو أكثر من هذه الأعراض واستمرارها لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، كما يجب التوجه فوراً إلى قسم الطوارئ في حال وجود نزيف مستمر من الشرج، أو إذا كانت كمية الدم كبيرة، مثل تغير لون مياه المرحاض إلى الأحمر أو ملاحظة وجود جلطات دموية واضحة.

اقرأ أيضًا:

قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام

لن تتخيل فوائد شرب الماء في الفخار.. "فلتر طبيعي"

للرجال لن تتخيل ما يفعله الفلفل الحار في البروستاتا

تحذير للنساء من الإفراط في مسكنات الألم

احذرها.. عادات يومية ترفع ضغط الدم دون أن تشعر