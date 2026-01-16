هل يشارك البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس؟ مصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر مطلع، لمصراوي، أن البابا تواضروس الثاني سيغيب عن حضور قداس عيد الغطاس المجيد المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، بسبب خضوعه لجراحة بالكلى خارج مصر، وهي المرة الثانية التي يغيب فيها البابا خلال 4 سنوات بسبب ظروف صحية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن البابا تواضروس الثاني أجرى مؤخرًا تدخّلًا جراحيًا بأحد الكليتين، وذلك ضمن المتابعة الطبية الدورية لحالته الصحية، عقب خضوعه لسلسلة من الفحوصات والتحاليل اللازمة.

وأفاد بيان الكنيسة، الصادر يوم الجمعة، بأن العملية الجراحية تكللت بالنجاح الكامل، بفضل الله، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية لقداسته مستقرة وتبعث على الاطمئنان.

وأضاف البيان، أن البابا تواضروس الثاني يمكث حاليًا لعدة أيام بأحد المستشفيات في دولة النمسا، لمتابعة حالته الصحية والتأكد من نتائج التدخل الجراحي، على أن يعقب ذلك فترة نقاهة بدير القديس الأنبا أنطونيوس في النمسا.

