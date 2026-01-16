مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

0 0
17:00

غزل المحلة

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

جميع المباريات

إعلان

"صالح سليم والخطيب".. كيف أعلن المصري البورسعيدي صفقة مصطفى العش؟

كتب : هند عواد

05:48 م 16/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فيديو إعلان انتقال مصطفى العش إلى الأهلي (3)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فيديو إعلان انتقال مصطفى العش إلى الأهلي (7)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فيديو إعلان انتقال مصطفى العش إلى الأهلي (6)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فيديو إعلان انتقال مصطفى العش إلى الأهلي (5)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فيديو إعلان انتقال مصطفى العش إلى الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فيديو إعلان انتقال مصطفى العش إلى الأهلي (9)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فيديو إعلان انتقال مصطفى العش إلى الأهلي (4)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فيديو إعلان انتقال مصطفى العش إلى الأهلي (2)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فيديو إعلان انتقال مصطفى العش إلى الأهلي (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النادي المصري البورسعيدي، التعاقد مع مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وتضمن مقطع الفيديو الخاص بالإعلان عن الصفقة، رسالة ضمنية عن العلاقة بين النادي الأهلي والمصري.

وظهر مصطفى العش، في مقطع الفيديو، وهو يرتدي قميص المصري البورسعيدي، ويضع مجموعة من الصور على لوحة، ومن بين هذه الصور، صورة تجمع بين الراحل صالح سليم رئيس الأهلي السابق، والراحل السيد متولي رئيس المصري البورسعيدي السابق.

كما ظهرت صورة أخرى تجمع بين محمود الخطيب وكامل أبو علي، رئيسي الأهلي والمصري والحاليين، وبعدها ظهرت كلمة "مصر"، بجوار مصطفى العش الذي قال: "من القلعة الحمراء إلى النسور الخضر".

اقرأ أيضًا:

"زلزال الأرض مستمر".. الزمالك يتحرك للخروج من أزمة ديون المستثمرين

رقم ضخم.. كم تبلغ ثروة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى العش الأهلي المصري البورسعيدي صالح سليم محمود الخطيب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالة شبابية.. نادية الجندي تستمتع بإجازتها في دبي (صور)
زووم

بإطلالة شبابية.. نادية الجندي تستمتع بإجازتها في دبي (صور)
أغرب 5 أطعمة حول العالم.. لن تتوقع شكلها وطعمها (صور)
علاقات

أغرب 5 أطعمة حول العالم.. لن تتوقع شكلها وطعمها (صور)
ترامب يهدد جميع الدول التي لا تتفق معه بشأن جرينلاند
شئون عربية و دولية

ترامب يهدد جميع الدول التي لا تتفق معه بشأن جرينلاند
السخان انفجر فماتوا جميعاً.. مفاجآت صادمة في واقعة وفاة 5 أشقاء بميت عاصم
أخبار المحافظات

السخان انفجر فماتوا جميعاً.. مفاجآت صادمة في واقعة وفاة 5 أشقاء بميت عاصم
قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان