"صالح سليم والخطيب".. كيف أعلن المصري البورسعيدي صفقة مصطفى العش؟

أعلن النادي المصري البورسعيدي، التعاقد مع مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وتضمن مقطع الفيديو الخاص بالإعلان عن الصفقة، رسالة ضمنية عن العلاقة بين النادي الأهلي والمصري.

وظهر مصطفى العش، في مقطع الفيديو، وهو يرتدي قميص المصري البورسعيدي، ويضع مجموعة من الصور على لوحة، ومن بين هذه الصور، صورة تجمع بين الراحل صالح سليم رئيس الأهلي السابق، والراحل السيد متولي رئيس المصري البورسعيدي السابق.

كما ظهرت صورة أخرى تجمع بين محمود الخطيب وكامل أبو علي، رئيسي الأهلي والمصري والحاليين، وبعدها ظهرت كلمة "مصر"، بجوار مصطفى العش الذي قال: "من القلعة الحمراء إلى النسور الخضر".

اقرأ أيضًا:

"زلزال الأرض مستمر".. الزمالك يتحرك للخروج من أزمة ديون المستثمرين



رقم ضخم.. كم تبلغ ثروة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟



