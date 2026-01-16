مباريات الأمس
إعلان

حسام حسن: أعتقد الجماهير المصرية سعيدة لأنها تمتلك منتخبا قويا

كتب : هند عواد

01:22 م 16/01/2026
تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن غضب الجماهير المصرية، عقب الخسارة من السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بهدف نظيف.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نيجيريا: "نحن أدينا بشكل مميز وبالتأكيد جميع المباريات لا تسير على نفس النسق، ومن الطبيعي أن تتفوق في أوقات وفي أحيان أخرى يتفوق المنافس، اجتهدنا ووصلنا إلى نصف النهائي، نلعب في بطولة كبيرة وأدينا بشكل كبير".

وأضاف: "أعتقد أن الجماهير المصرية على قدر غضبها بسبب المباراة الماضية، لكنها سعيدة لأنها تمتلك منتخبا قويا، وهناك إيجابيات وسلبيات من بطولة أفريقيا، والإيجابيات أكثر".

واختتم: "لكن أكثر ما تسبب في الإضرار بنا هي الإصابات، مثل الإصابة الكبيرة التي تعرض لها محمد حمدي، خصوصًا أن لدينا بطولة كأس العالم بعد أشهر قليلة".

حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مؤتمر حسام حسن مصر ونيجيريا

