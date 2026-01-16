مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

"سؤالك مش محترم".. حسام حسن ينفعل على صحفي مغربي قبل مباراة نيجيريا

كتب : هند عواد

01:31 م 16/01/2026 تعديل في 02:36 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن (1)
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن (3)
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن في مباراة أنجولا_
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن في مباراة جنوب أفريقيا_
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن في مباراة زيمبابوي1_
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن يلمس الكرة قبل المباراة
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن في مباراة بنين_
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن في مباراة زيمبابوي_

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انفعل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على أحد الصحفيين، في المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره النيجيري، في السابعة مساء غدا السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية 2025.

ووجه صحفي مغربي سؤالا إلى حسام حسن، قائلا: هل تعلق فشلك على الملاعب والفنادق المغربية؟"، ليرد حسام حسن منفعلا: "مش هرد عليك، سؤالك مش محترم".

وخسر منتخب مصر من السنغال، بهدف نظيف، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ليضيع اللقب الثامن على الفراعنة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن مصر ونيجيريا كأس الأمم الأفريقية انفعال حسام حسن انفعال حسام حسن على صحفي مغربي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سؤالك مش محترم".. حسام حسن ينفعل على صحفي مغربي قبل مباراة نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

"سؤالك مش محترم".. حسام حسن ينفعل على صحفي مغربي قبل مباراة نيجيريا
كيف تعيد مصر رسم خريطة تداول الغاز في شرق المتوسط؟
اقتصاد

كيف تعيد مصر رسم خريطة تداول الغاز في شرق المتوسط؟
مفاجأة سعرية في مطلع العام.. ستار راي 2026 تتراجع 200 ألف جنيه
أخبار السيارات

مفاجأة سعرية في مطلع العام.. ستار راي 2026 تتراجع 200 ألف جنيه
أغرب 5 أطعمة حول العالم.. لن تتوقع شكلها وطعمها (صور)
علاقات

أغرب 5 أطعمة حول العالم.. لن تتوقع شكلها وطعمها (صور)
"أشرقت وجودي ومهند".. من سيكون صاحب لقب الموسم السادس من THE VOICE؟
موسيقى

"أشرقت وجودي ومهند".. من سيكون صاحب لقب الموسم السادس من THE VOICE؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة