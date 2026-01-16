كوبا تنظم مظاهرات حاشدة لإدانة الهجمات الأمريكية على فنزويلا

(أ ب)

احتشد عشرات الآلاف من الكوبيين اليوم الجمعة في ساحة مفتوحة تعرف باسم "منصة مناهضة الإمبريالية" مقابل السفارة الأمريكية في هافانا لإدانة قتل 32 ضابطا كوبيا في فنزويلا ومطالبة الحكومة الأمريكية بالإفراج عن الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وأمسكت الحشود بعلمي كوبا وفنزويلا في إطار المظاهرات التي نظمتها الحكومة فيما تصاعدت التوترات بين كوبا والولايات المتحدة بعد ضرب واشنطن لكاراكاس في الثالث من يناير والقبض على مادورو.

وكتبت وزارة الخارجية الكوبية: "الأمة بأكملها تنهض! إنه رد فعل مدو لمن يجرؤون على تهديد السلام والسيادة اللذين قاتلنا بشدة من أجلهما".

وكان الـ 32 ضباطا كوبيا من حرس مادورو الذين قتلوا أثناء مداهمة الثالث من يناير على مقر إقامته.