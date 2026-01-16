صحة الأسنان مؤشر على طول العمر.. دراسة تكشف العلاقة



صحة فمك قد تكشف أكثر مما تتوقع عن طول حياتك، وتؤكد دراسات حديثة أن حالة الأسنان ليست مجرد مسألة جمالية أو راحة في المضغ، بل قد تكون مؤشرا قويا على الصحة العامة وخطر الوفاة المبكرة، خاصة لدى كبار السن.

صحة الأسنان وطول العمر

أجرى فريق بحثي من جامعة أوساكا اليابانية دراسة واسعة شملت تحليل سجلات صحية وسجلات الأسنان لـ190282 شخصا يبلغون 75 عاما فما فوق، وفقا لمجلة BMC Oral Health.

صنف الباحثون كل سن على حدة: سليمة، محشوة، متسوسة أو مفقودة، ثم ربطوا النتائج بمعدل الوفيات بين المشاركين.

وأظهرت النتائج أن وجود عدد أكبر من الأسنان السليمة أو المعالجة بالمحشو يقلل من خطر الوفاة، بينما ارتبط ارتفاع عدد الأسنان المفقودة أو المتسوسة بزيادة ملحوظة في خطر الوفاة المبكرة.

وأكد الباحثون أن "العدد الإجمالي للأسنان السليمة والمحشوة يمثل مؤشرا أدق للتنبؤ بمعدل الوفيات مقارنة بعدد الأسنان السليمة وحدها أو مجموع الأسنان السليمة والمحشوة والمتسوسة".

لماذا تؤثر صحة الفم على الصحة العامة؟

الالتهابات المزمنة

فقدان الأسنان أو التسوس يمكن أن يؤدي إلى التهابات مستمرة تنتشر في الجسم وتؤثر على الأعضاء الحيوية.

صعوبة المضغ والتغذية

نقص الأسنان يحد من القدرة على مضغ الطعام، ما ينعكس سلبا على التغذية وتوازن النظام الغذائي، ويزيد مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أهمية العناية بالأسنان

يشير الباحثون إلى أن ترميم الأسنان والمحافظة عليها لا يقتصر على صحة الفم فقط، بل قد يكون له تأثير مباشر على الحد من خطر الوفاة المبكرة.

ومع ذلك، يحذر الفريق من أن النتائج قد تتأثر بعوامل أخرى لم تدرج في الدراسة، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ومستوى الرعاية الصحية المتاح للفرد.

كما أشار الباحثون إلى أهمية أن تشمل الدراسات المستقبلية تقييم الحالة السريرية للأسنان وليس مجرد عددها، لفهم العلاقة بين فقدان الأسنان ومعدل الوفاة بشكل أعمق.