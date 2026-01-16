إعلان

هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. هل أنت منهم؟

كتب : مصراوي

12:00 م 16/01/2026

زيادة الوزن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشير الدراسات الحديثة إلى أن السمنة ليست مجرد عامل خطر للأمراض القلبية والتمثيل الغذائي، بل ترتبط أيضا بزيادة احتمالية الإصابة بالسرطان، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من سمنة البطن طويلة المدى.

السمنة البطنية ترفع المخاطر

بحسب جامعة سيتشينوف الطبية، أجرت عيادة العلاج الخارجي بالجامعة منذ 2021 دراسة طويلة الأمد لبحث العلاقة بين السمنة وتطور السرطان.

وأظهرت النتائج أن السمنة النسائية (تراكم الدهون في الأرداف والفخذين) لا تشكل مخاطر كبيرة على القلب أو التمثيل الغذائية، والسمنة البطنية (تراكم الدهون حول البطن) ترتبط بمخاطر عالية على القلب والأوعية الدموية، اضطرابات التمثيل الغذائي، وزيادة احتمال الإصابة بالأورام.


كما لوحظ أن بعض المرضى يعانون من سمنة مع فقدان كتلة العضلات، ما يزيد المخاطر بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم.

تأثير السيطرة على الأمراض المزمنة

وأوضحت الأستاذة إينا فاسيليفا، من قسم العلاج الخارجي، أن المرضى الذين يعانون من السمنة الشديدة، لكنهم يسيطرون على أمراضهم المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، يظهرون انخفاضا ملحوظا في معدلات الإصابة بالسرطان.

وهذا يعني أن الإدارة الفعالة للأمراض المزمنة قد تعمل كعامل وقائي، حتى في حالات السمنة العالية.


الفئات الأكثر عرضة للفحص المكثف

قال ميخائيل أوسادتشوك، رئيس قسم العلاج الخارجي بالجامعة:"أعلى مجموعة خطر تشمل المرضى الذين يعانون من علامات السمنة البطنية لأكثر من 10 سنوات، مع مكونات متعددة لمتلازمة التمثيل الغذائي، وتاريخ عائلي للإصابة، وعدم السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم، وعدم تناول الأدوية اللازمة لأمراضهم المزمنة".

السمنة الدهون القلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ
زووم

"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-1: نجاحات ومكاسب مالية في الطريق لهؤلاء- وتنبيهات
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-1: نجاحات ومكاسب مالية في الطريق لهؤلاء- وتنبيهات
لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى الدوري المجري
رياضة عربية وعالمية

لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى الدوري المجري
توفي عن عمر 29 عاما.. 10 معلومات عن الفنان الشاب محمد الإمام وأبرز أعماله
زووم

توفي عن عمر 29 عاما.. 10 معلومات عن الفنان الشاب محمد الإمام وأبرز أعماله
هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب
أخبار

هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة