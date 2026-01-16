من هو الشيخ عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج دولة التلاوة؟

كتب – أحمد العش

ارتفعت معدلات البحث والتساؤل من قبل جماهير برنامج دولة التلاوة حول من هو الشيخ عمر القزابري؟ تزامنًا مع إعلان وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، مشاركته كضيف شرف الحلقة الـ19 من البرنامج، ليكون بذلك الضيف الأجنبي الثاني الذي يحل على دولة التلاوة، بعد البريطاني محمد أيوب واصف، ما زاد من اهتمام المتابعين بسيرته العلمية ومسيرته القرآنية.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل من هو الشيخ عمر القزابري؟ وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.



الملايين تتساءل: من هو الشيخ عمر القزابري؟



ولد الشيخ عمر القزابري، يوم 4 أغسطس 1974، ويعتبر أحد أبرز قراء القرآن في العالم الإسلامي، ويشغل حاليًا منصب إمام مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب تولّيه الخطابة في مسجد النسيم بالمدينة نفسها.



بدأ "القزابري"، رحلته مع القرآن في سن مبكرة، إذ تلقى الحفظ على يد والده الشيخ أحمد القزابري، أحد علماء مدينة مراكش، وختم القرآن كاملًا وهو في سن الـ11.



وتلقى تعليمه الأصيل بمدرسة ابن يوسف بمراكش، إذ حصل على شهادة الثانوية العامة، قبل أن يشكل رحيل والده محطة مؤثرة في حياته، دفعته إلى التوجه خارج المغرب لمواصلة التحصيل العلمي.



وسافر الشيخ عمر القزابري، في عام 1997، إلى المملكة العربية السعودية، إذ حضر دروسًا بالمعهد الإسلامي في مكة المكرمة، وتولى إمامة مسجد الجامعة بمدينة جدة، وخلال تلك المرحلة، تلقّى علوم القرآن على يد عدد من كبار المشايخ، من بينهم: الشيخ محمود إسماعيل من علماء الأزهر، والشيخ الفاه الموريتاني.



وعاد بعدها إلى المغرب ليتولى الخطابة في مسجد باب الريان بحي الألفة في الدار البيضاء، إذ عرفت خطبه باستقطابها آلاف المصلين، غير أن شغفه بتعميق دراساته القرآنية قاده مجددًا إلى السفر، إذ أقام في القاهرة دورة علمية لختم القراءات العشر على يد الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، شيخ عموم القرّاء بمصر.



وأكد عمر القزابري، في حديث سابق له، أن حفظه المبكر للقرآن كان بفضل والده، الذي وصفه بأنه ترك الأثر الأعظم في حياته بعلمه وتواضعه.



وبعد قضاء 5 سنوات في السعودية، عاد إلى المغرب، وفي أعقاب أحداث الدار البيضاء سنة 2003، توقّف عن الإمامة بمسجد الألفة، وفي عام 2005، وبعد دعوة جديدة من السعودية ثم تواصل من وزارة الأوقاف المغربية، تم اختياره رسميًا إمامًا لمسجد الحسن الثاني، إذ بدأ مهامه خلال شهر رمضان من العام نفسه.



وشارك الشيخ عمر القزابري في عدد من الأنشطة الدعوية خارج المغرب، من بينها: افتتاح مسجد بمدينة أوفنباخ الألمانية برعاية مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى مشاركته في مؤتمر بفرنسا حول السيرة النبوية، ألقى خلاله محاضرة بعنوان: "كان خلقه القرآن"، لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور.



ويأتي اختياره ضيف شرف في برنامج دولة التلاوة تتويجًا لمسيرة قرآنية حافلة، جعلت اسمه حاضرًا بقوة في وجدان محبي التلاوة والقرآن الكريم داخل المغرب وخارجه.



اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم



اليوم.. الأوقاف تفتتح 48 مسجدًا ضمن خطة إعمار بيوت الله



