مدرب نيجيريا: "بالأمس نمت 3 ساعات فقط لأنني أريد الفوز على مصر"

كتب : هند عواد

04:22 م 16/01/2026
أكد إريك شيلي، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أهمية مواجهة مصر، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أنها تتويجا لمجهودهم في البطولة.

وقال إريك شيلي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "بالنسبة لمنتخب مصر فهو فريق لديه إمكانيات كبيرة من ناحية الروح المعنوية والتضامن، ولديه بعض اللاعبين الفرديين الذين يمكنهم إحداث الفارق في الانتقال من الدفاع للهجوم والعكس، من الجيد مواجهة فريق كهذا".

وأضاف: "نريد أن نقدم مباراة كبيرة ونعود إلى نيجيريا بالمركز الثالث، حاولت أن أصل مع فريقي لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة، وأن أجعل الفريق يلعب بفلسفتي وبالفعل نجح في ذلك حتى نصف النهائي، ولكن افتقدنا أمورا تكتيكية وبدنية في نصف النهائي".

وأوضح: "سنلعب ضد مصر وينبغى أن نفوز بالمباراة، فليس منطقيا أن نخوض بطولة بتلك الجودة ولا نعود بميدالية، المباراة ضد مصر على المركز الثالث مهمة بالنسبة لي لأننا أظهرنا أمورا كبيرة في البطولة، والفوز بالمركز الثالث سيتوج مجهودنا الذي قدمناه وسيكون أمرا إيجابيا".

واختتم شيلي عما دار مع لاعبيه عقب لقاء المغرب في نصف النهائي: "أشعر خيبة أمل بالوجود هنا، وقلت للاعبين بعد مباراة المغرب أنتم قدمتم مباراة كبيرة ارفعوا رؤوسكم، وكان الحل الوحيد هو أن أبتسم لأنني أريد الفوز بالمباراة المتبقية، بالأمس نمت 3 ساعات فقط، لأنني أريد الفوز بالمباراة وبعد كأس الأمم سنفكر فيما سيأتي بعد ذلك".

