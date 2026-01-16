الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 21 فردا وكيانا لدعمهم الحوثيين

كتب-عبدالله محمود:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 21 شخصا وكيانا وسفينة لدورهم في نقل منتجات النفط والأسلحة ودعم الحوثيين.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم إدراج 21 فرداً وكياناً، وتحديد سفينة واحدة، على قائمة العقوبات، وذلك لتورطهم في نقل منتجات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج، وتقديم خدمات مالية لمنظمة أنصار الله المدعومة من إيران، والمعروفة باسم الحوثيين.

وأكدت الخزانة الأمريكية، أن هذا الإجراء يستهدف قنوات التمويل بين الحكومة الإيرانية والحوثيين، استكمالاً لإجراءات سابقة اتخذتها وزارة الخزانة للحد من استخدام النظام الإيراني لثرواته النفطية في تمويل الجماعات الحوثية الإقليمية على حساب رفاهية الشعب الإيراني.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يستهدف شركات واجهة رئيسية، ووسطاء، وعناصر في اليمن وعُمان والإمارات العربية المتحدة، تُشكل جزءاً من شبكات الحوثيين الواسعة لتوليد الإيرادات والتهريب، والتي تمكن الجماعة من الحفاظ على قدرتها على شنّ أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، وهجمات غير مبررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.