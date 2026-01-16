"سيكافئنا الله في بطولة أخرى".. تريزيجيه يعتذر للجماهير بعد الهزيمة من

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا غدا السبت، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة في مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا، على يد منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، فيما تلقى المنتخب النيجيري الهزيمة أمام المغرب بركلات الترجيح.

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا

وستكون مباراة مصر ونيجيريا، هى المواجهة رقم 20 التي تجمع بين المنتخبين، حيث سبق وتواجها معا في 19 مباراة من قبل.

وخلال 19 مباراة سابقة جمعت بين المنتخبين، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز، في 6 مباريات، تلقى الهزيمة في 7 لقاءات وحضر التعادل في 6 مباريات بين الفريقين.

وسجل لاعبو منتخب مصر في مرمى نيجيريا 32 هدفا، فيما تلقت شباكهم 32 هدفا أيضًا.

ويتقاسم ثنائي منتخب مصر السابق حسن الشاذلي ورضا، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات المنتخبين معا، برصيد 3 أهداف لكلا منهما.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات كأس أمم أفريقيا، فنجد أن المنتخبين تواجها معا في 9 مباريات من قبل بالبطولة، تمكن المنتخب السنغالي من الفوز، في 5 مباريات، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في مثلهما.

