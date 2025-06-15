وداعا لأرق الصيف.. 5 نصائح ذهبية لنوم هادئ ومريح

يعاني الكثيرون من اضطرابات النوم، لا سيما خلال أشهر الصيف الحارة، مما يسبب الأرق والتقلبات الليلية المزعجة.

ولمواجهة هذه المشكلة، أوضح طبيب الأعصاب البريطاني ماثيو ووكر مجموعة نصائح تساعد على تحسين جودة النوم واستعادة الراحة الليلية.

خصص سريرك للنوم فقط

لتحسين جودة النوم، يجب تخصيص السرير للنوم والعلاقة الحميمة فقط، وتجنب مشاهدة التلفاز أو استخدام الهاتف فيه.

كما أن هذه الطريقة، التي تسمى التحكم في المنبهات، تسهم في تدريب الدماغ على ربط السرير بالراحة والاسترخاء بدلاً من الأنشطة التي تثير اليقظة.

التزم بجدول نوم منتظم

ثبّت مواعيد نومك واستيقاظك يوميا، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

ويقول ووكر إن انتظام النوم يعزز الساعة البيولوجية ويساعدك على النوم بسهولة والاستيقاظ بطاقة أفضل.

الامتناع عن الكافيين بعد الغداء

يظل الكافيين في الجسم حتى 10 ساعات، ما يعيق النوم العميق.

لذا من الأفضل عدم شرب القهوة أو المشروبات المنبهة بعد الساعة 2 أو 3 ظهرا.

كما يحذر من استخدام الكحول كمهدئ، لأنه يؤدي إلى نوم متقطع ويزيد من خطر الإصابة بالأرق.

مارس عادات الاسترخاء ليلا

خصص ساعة قبل النوم للاسترخاء، وابتعد فيها عن الأجهزة الإلكترونية. يمكنك ممارسة التأمل أو تمارين التنفس أو إطفاء نصف الأضواء في الغرفة لمحاكاة الغروب.

ويفضل استخدام إضاءة خافتة أو مفاتيح تعتيم للمساعدة في تهدئة الجسم والعقل تدريجيا.

النوم من 7 إلى 9 ساعات

توصي الدراسات العلمية بالحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، لتعزيز صحة الدماغ والمناعة والعاطفة.

كما أن النوم لأقل من 6 ساعات يوميا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب واختلال التمثيل الغذائي وضعف الأداء العقلي.

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