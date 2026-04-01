

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر نشوب مشاجرة بين سيدة وطليقها أثناء تنفيذ حكم رؤية طفل داخل إحدى المنشآت الرياضية بالقاهرة، ما أثار حالة من الجدل.

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 31 مارس، عندما نشبت مشاجرة بين ربة منزل وطليقها، وهو عامل، يقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام، بسبب خلافات زوجية بينهما، وذلك أثناء تواجدهما لتنفيذ قرار رؤية نجلهما البالغ من العمر عامين داخل إحدى المنشآت الرياضية.

وتبين أن الطرفين تبادلا التعدي بالضرب دون وقوع إصابات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.