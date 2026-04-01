مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مركز للألعاب الجوية بمنطقة الأهرامات

كتب : أحمد العش

05:43 م 01/04/2026

اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع إحدى الشركات المتخصصة، لإنشاء مركز للألعاب الرياضية الجوية بمنطقة الأهرامات، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والأثرية الفريدة.

سبب إنشاء مركز للألعاب الجوية بمنطقة الأهرامات

يأتي هذا القرار ضمن حزمة من قرارات الاجتماع الخامس والثمانين لمجلس الوزراء، والتي شملت عددًا من الملفات المتعلقة بدعم التعاون الدولي، وتنظيم العمل الحكومي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

يهدف المشروع إلى إنشاء مركز متكامل يضم أنشطة الألعاب الرياضية الجوية، وعلى رأسها البالون الثابت، بما يوفر تجربة سياحية متميزة للزائرين، تجمع بين المغامرة والاستمتاع بالمشهد الأثري الفريد لمنطقة الأهرامات، أحد أبرز المقاصد السياحية في العالم.

