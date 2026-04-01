موعد عيد شم النسيم وإجازات شهر أبريل 2026

كتب : عمرو صالح

12:25 م 01/04/2026

ميعاد عيد شم النسيم

تصدرت كلمات البحث عن إجازات شهر أبريل للموظفين محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة؛ حيث يحرص الكثيرون منهم على السفر لقضاء أوقات راحة وهدوء بعيدًا عن صخب العمل وازدحام الحياة اليومية المعتادة.

عدد إجازات شهر أبريل 2026

ويستعرض "مصراوي" إجازات شهر أبريل وفقًا لأجندة مجلس الوزراء الصادرة عن الإجازات الرسمية 2026، في ما يلي:

تتصدر إجازة عيد القيامة المجيد، والذي يوافق الأحد 12 أبريل 2026، أولى إجازات شهر أبريل من ذات العام، وتُعد هذه المناسبة إجازة رسمية للمسيحيين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، وفقًا لقانون الخدمة المدنية وقانون العمل.

موعد إجازة شم النسيم 2026

- إجازة شم النسيم في مصر 2026: توافق يوم الإثنين 13 أبريل 2026، ويحصل الموظفون على إجازة في ذلك اليوم ولا يتم تأجيله باعتباره عيدًا يتم الاحتفال به.

- إجازة عيد تحرير سيناء: تأتي إجازة عيد تحرير سيناء لتكون يوم السبت الموافق 25 أبريل، وننتظر قرار الحكومة مع اقترابه، هل سيتم تأجيل الإجازة ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية أم لا.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أمس، إن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات أوصت، خلال الاجتماع، بتعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحلات العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافتيريات والأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، خلال أسبوع أعياد المواطنين الأقباط، على أن تعرض هذه التوصية على مجلس الوزراء، اليوم.

إجازات شهر أبريل إجازة شم النسيم 2026 إجازة عيد القيامة إجازة تحرير سيناء

