تبدأ 2 مايو.. التعليم تحدد مواعيد اختبارات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل

كتب : أحمد الجندي

05:49 م 01/04/2026

وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية بشأن الاستعدادات الجارية لعقد الاختبار الشهري الثاني لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة (عربي/لغات) للعام الدراسي 2025/2026.

التعليم تناشد المديريات بالالتزام بالمواعيد

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال الامتحانات طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المعمول بها، مشيرة إلى أن فترة عقد الاختبار ستبدأ يوم السبت 2 مايو 2026 وتنتهي يوم الخميس 7 مايو 2026.

وشددت الوزارة على أهمية التقيد بالجدول الزمني والتعليمات لضمان سير الاختبارات بسلاسة ومصلحة الطلاب.

الاختبار الشهري المرحلة الإبتدائية وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية

