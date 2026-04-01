أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية بشأن الاستعدادات الجارية لعقد الاختبار الشهري الثاني لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة (عربي/لغات) للعام الدراسي 2025/2026.

التعليم تناشد المديريات بالالتزام بالمواعيد

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال الامتحانات طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المعمول بها، مشيرة إلى أن فترة عقد الاختبار ستبدأ يوم السبت 2 مايو 2026 وتنتهي يوم الخميس 7 مايو 2026.

وشددت الوزارة على أهمية التقيد بالجدول الزمني والتعليمات لضمان سير الاختبارات بسلاسة ومصلحة الطلاب.