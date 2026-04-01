الثوم من أكثر الأطعمة الطبيعية التي حظيت باهتمام كبير في الأبحاث الطبية، لما يحتويه من مركبات نشطة تسهم في دعم الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض، لكن هل تعرف فوائد تناول فص من الثوم النيء يوميا؟

ما التأثيرات المحتملة لتناول الثوم النيء يوميا؟

هل تناول الثوم النيء يحارب السرطان؟



الثوم يمكن أن يؤثر على الخلايا السرطانية من خلال إبطاء نموها وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى دوره في حماية الحمض النووي، وارتبط استهلاكه بانخفاض خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بحسب موقعvery well health.

ما تأثير تناول الثوم النيء على الكوليسترول؟



يساهم الثوم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، من خلال تقليل إنتاجه وامتصاصه، ما يدعم صحة القلب ويقلل من مخاطر الأمراض القلبية.

هل تناول الثوم النيء يحسن صحة الكبد؟



يظهر الثوم تأثيرا إيجابيا على الكبد، خاصة لدى المصابين بالكبد الدهني، إذ يمكن أن يساهم في تحسين وظائفه وتقليل احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة.

هل تناول الثوم يحسن وظائف الكلى؟



يساعد مركب الأليسين الموجود في الثوم على تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين تدفق الدم، ما ينعكس إيجابيا على صحة الكلى وأدائها.

كيف يوثر تناول الثوم النيء على ضغط الدم؟



قد يساعد تناول الثوم بانتظام في خفض ضغط الدم المرتفع، إذ أن تأثيره قد يكون قريبا من بعض الأدوية المستخدمة، خاصة في تقليل الضغط الانقباضي.

