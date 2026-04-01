كتب - محمود عبده:



تفرض التقلبات الجوية تحديات صحية يومية، خاصة مع تغير درجات الحرارة المفاجئ ونشاط الرياح المحملة بالأتربة، ما يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي.

وبحسب موقع هيلث، فإن الالتزام ببعض العادات البسيطة يمكن أن يحدث فارقا كبيرا في تقليل التأثيرات السلبية للطقس غير المستقر.

ما هي العادات اللازمة لتجنب السلبيات الناتجة عن تغير الطقس؟

1- ارتداء الملابس المناسبة



اختيار ملابس متعددة الطبقات يمنحك مرونة في التعامل مع تغير الحرارة خلال اليوم، حيث يمكن خلع أو إضافة طبقة حسب الحاجة، كما ينصح بارتداء أوشحة لتغطية الرقبة والأنف، ما يقلل من استنشاق الهواء البارد أو الأتربة التي قد تهيج الجهاز التنفسي.

2- دعم المناعة بالتغذية



الاعتماد على نظام غذائي متوازن يلعب دورا أساسيا في تقوية المناعة، خاصة الأطعمة الغنية بفيتامين C والزنك.

والفواكه مثل البرتقال والجوافة، إلى جانب الخضروات، تساعد الجسم على مقاومة الفيروسات وتقليل مدة الإصابة في حال حدوثها.

3- الإكثار من السوائل



الحفاظ على ترطيب الجسم ضروري في الأجواء المتقلبة، إذ يساعد شرب الماء والمشروبات الدافئة مثل الأعشاب في تهدئة الحلق وتحسين وظائف الجهاز التنفسي، كما يساهم في تقليل الشعور بالإجهاد الناتج عن تغير الطقس.

4- تجنب التعرض المباشر للأتربة



الخروج في أوقات العواصف الترابية يزيد من خطر الإصابة بالحساسية ومشكلات التنفس، لذلك يفضل البقاء في المنزل قدر الإمكان.

وفي حالات الضرورة، يجب ارتداء كمامات واقية وغسل الوجه واليدين فور العودة لتقليل تأثير الأتربة.

5- متابعة حالة الطقس باستمرار



الاطلاع على التوقعات الجوية بشكل يومي يساعد على التخطيط الجيد لليوم، سواء من حيث اختيار الملابس أو تحديد مواعيد الخروج، كما يتيح الاستعداد المبكر لأي موجات برد أو رياح شديدة.

