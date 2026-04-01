حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الفئات التي لا يحق لها الاستفادة من صرف المعاش، وفقًا للضوابط التي ينظمها قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك لضمان توجيه المستحقات التأمينية إلى الفئات الأكثر استحقاقًا. وتشمل هذه الضوابط حالات محددة يسقط فيها حق الفرد في المعاش أو يتم إيقاف صرفه.

الفئات غير المستحقة لصرف معاشات أبريل 2026

أصحاب المعاش الأعلى قيمة

يحرم من صرف المعاش الأشخاص الذين يستحقون أكثر من معاش، حيث يتم إلغاء المعاش الأقل قيمة في حال وجود معاش آخر أعلى، تطبيقًا لقواعد الجمع بين المعاشات.

الأبناء الذكور بعد سن 21 عامًا

يسقط حق الابن الذكر في المعاش عند بلوغه سن 21 عامًا، باستثناء حالتين أساسيتين، هما استمرار الدراسة في مراحل التعليم المختلفة، أو ثبوت العجز عن العمل.

الحاصلون على مؤهل نهائي

تنتهي أحقية المستفيد في صرف المعاش بمجرد حصوله على مؤهل دراسي نهائي، باعتبار أن ذلك يؤهله لدخول سوق العمل وتحقيق دخل مستقل.

الزوجات والبنات بعد الزواج

تفقد الزوجة أو الابنة حقها في المعاش بمجرد الزواج، حيث يعد الزوج هو المسؤول الأساسي عن الإعالة وفقًا للقانون.

