إعلان

ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع ملابس بالزيتون لـ9 أشخاص

كتب : علاء عمران

02:30 م 01/04/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محافظ القاهرة ومدير أمن العاصمة يتابعان السيطرة على حريق مصنع
  • عرض 9 صورة
    محافظ القاهرة ومدير أمن العاصمة يتابعان السيطرة على حريق مصنع
  • عرض 9 صورة
    محافظ القاهرة ومدير أمن العاصمة يتابعان السيطرة على حريق مصنع
  • عرض 9 صورة
    حريق مصنع بالزيتون (5)
  • عرض 9 صورة
    حريق مصنع بالزيتون (9)
  • عرض 9 صورة
    حريق مصنع بالزيتون (4)
  • عرض 9 صورة
    محافظ القاهرة ومدير أمن العاصمة يتابعان السيطرة على حريق مصنع
  • عرض 9 صورة
    حريق مصنع بالزيتون (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


لقي شخصان مصرعهما داخل المستشفى إثر إصابتهما بإصابات بالغة جراء حريق مصنع ومخزن ملابس بالطابق الأرضي لعقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة الزيتون في القاهرة، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 9 أشخاص، حسب مصادر لمصراوي.

قرارات النيابة العامة في حريق مصنع ملابس بالزيتون

وكان فريق من النيابة قد انتقل لموقع حريق مصنع ومخزن ملابس في الدور الأرضي لعقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة الزيتون بالقاهرة، والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق و5 في حالة خطرة، قبل أن يرتفع العدد إلى 9 ضحايا.

كما أمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة للوقوف على حالة العقار والتأكد مما إذا لحق به ضرر جراء الحريق من عدمه.

كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

تفاصيل حريق عقار حلمية الزيتون

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، أمس الثلاثاء، بلاغًا يفيد باشتعال حريق داخل مصنع ومخزن ملابس بالطابق الأرضي في العقار رقم 4 بشارع سرايا القبة بحي الزيتون.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالانتقال تبين مصرع 7 أشخاص ارتفع لاحقًا إلى 9 ضحايا وإصابة آخرين.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها لباقي طوابق العقار المكون من 12 طابقًا، وإنقاذ الأسر العالقة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

أحدث الموضوعات

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق