ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع ملابس بالزيتون لـ9 أشخاص

دون إصابات.. السيطرة على حريق ورشة ومصنع في الشرابية | صور

بعد انتداب المعمل الجنائي.. ماذا حدث في حريق ورشة سيارات الشرابية؟

من السوشيال إلى الداخلية.. قصة "طفل الميكروباص" التي أثارت الجدل



لقي شخصان مصرعهما داخل المستشفى إثر إصابتهما بإصابات بالغة جراء حريق مصنع ومخزن ملابس بالطابق الأرضي لعقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة الزيتون في القاهرة، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 9 أشخاص، حسب مصادر لمصراوي.

قرارات النيابة العامة في حريق مصنع ملابس بالزيتون

وكان فريق من النيابة قد انتقل لموقع حريق مصنع ومخزن ملابس في الدور الأرضي لعقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة الزيتون بالقاهرة، والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق و5 في حالة خطرة، قبل أن يرتفع العدد إلى 9 ضحايا.

كما أمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة للوقوف على حالة العقار والتأكد مما إذا لحق به ضرر جراء الحريق من عدمه.

كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

تفاصيل حريق عقار حلمية الزيتون

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، أمس الثلاثاء، بلاغًا يفيد باشتعال حريق داخل مصنع ومخزن ملابس بالطابق الأرضي في العقار رقم 4 بشارع سرايا القبة بحي الزيتون.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالانتقال تبين مصرع 7 أشخاص ارتفع لاحقًا إلى 9 ضحايا وإصابة آخرين.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها لباقي طوابق العقار المكون من 12 طابقًا، وإنقاذ الأسر العالقة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

متضيعش نفسك.. كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم "حسم"