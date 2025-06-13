أخطر 6 أنواع من السرطان.. لا تتجاهل هذه الأعراض

كتبت- شيماء مرسي

يتطور العديد من السرطانات بصمت، ولا تظهر أعراضها إلا بعد أن يكون المرض قد تقدم بشكل كبير إلى مراحل قد يصعب علاجها، وهذا يبرز الحاجة الملحة إلى الفحوصات الطبية الدورية والمنتظمة في الوقت المناسب، كما يجب الانتباه جيدًا لأي تغيرات جسدية مستمرة.

وفي السطور التالية نرصد لكم أخطر أنواع السرطان في العالم وأعراضها التي يجب الانتباه إليها، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

سرطان الثدي

يعد من أخطر أنواع السرطانات التي تصيب النساء ونادرا الرجال، وينشأ في أنسجة الثدي عادة في قنوات الحليب أو الفصيصات، ويمكن علاجه بسهولة إذا تم اكتشافه مبكرا من خلال الفحص والتوعية.

الأعراض:

كتلة جديدة في الثدي أو الإبط وإفرازات من الحلمة واحمرار وتغير حجم الثدي.

سرطان الرئة

يتشكل في أنسجة الرئة عادة بسبب التدخين أو التعرض لفترات طويلة للملوثات السامة، ولكنه يصيب أيضا غير المدخنين.

الأعراض:

السعال الدموي وألم الصدر وبحة الصوت وضيق التنفس والتعب وفقدان الوزن والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة.

سرطان القولون والمستقيم

ينشأ في القولون أو المستقيم وعادة من سلائل ما قبل سرطانية، ويمكن الوقاية منه أو علاجه إذا تم اكتشافه مبكرا بالفحص الدوري.

الأعراض:

وجود دم في البراز، أو تغير في حركة الأمعاء، أو ألم أو تقلصات بطنية مستمرة، أو ضعف، أو فقدان مفاجئ للوزن والإمساك أو الإسهال المستمر.

سرطان البروستاتا

يصيب الرجال عادة في مرحلة متأخرة من العمر، وقد يكون نموه بطيئا، ولكنه قد يكون عدوانيا في بعض الحالات، لذا من المهم إجراء فحوصات دورية خاصة بعد سن الخمسين.

الأعراض:

صعوبة التبول، وضعف تدفق البول، ووجود دم في البول أو السائل المنوي، وألم الحوض والعظام أو ضعف الانتصاب.

سرطان المعدة

يتطور سرطان المعدة في بطانة المعدة، ويرتبط غالبا بعدوى طويلة الأمد ببكتيريا الملوية البوابية، أو التدخين، أو عوامل غذائية.

الأعراض: عسر الهضم، والانتفاخ بعد الوجبات، والغثيان، وآلام البطن، وفقدان الوزن غير المبرر والقيء الدموي والبراز الأسود.

سرطان الكبد

يبدأ عادة بسرطان الخلايا الكبدية، ويحدث غالبا نتيجة عدوى مزمنة بالتهاب الكبد الوبائي ب أو ج، أو مرض الكبد الدهني.

الأعراض:

ألم أو انتفاخ في الجزء العلوي من البطن، اليرقان (اصفرار العينين أو الجلد)، فقدان الوزن، الضعف، والبول الداكن وفقدان الشهية والغثيان.

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