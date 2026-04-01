أثار الفنان دياب أسئلة عديدة حول التيمة الموسيقية "هوم تيكا تيكا هوم" بعد غنائه لها في مسلسل "هي كيميا" الذي عرض في رمضان الماضي.

وكان السؤال الأبرز حول هوية صاحب التيمة الموسيقية، وهل تعدى المطرب الشعبي أحمد عدوية على أغنية المطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي "مرسول الحب"؟

وأعلنت رنا، ابنة الملحن الموسيقي الراحل حسن أبو السعود، في منشور لها عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، أن والدها هو صاحب الفكرة والصوت الذي يردد تيمة "هوم تيكا تيكا هوم" في مقدمة أغنية "بنت السلطان" (أو "والله ولعب الهوى") التي قدمها في السبعينيات المطرب الشعبي أحمد عدوية.

"هوم تيكا تيكا هوم" عبدالوهاب الدكالي أم عدوية؟

وعلقت د. ياسمين فراج، أستاذة النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، على الجدل المثار حول هوية صاحب التيمة الموسيقية، وهل تعدى المطرب الشعبي أحمد عدوية على أغنية "مرسول الحب" التي تعد من أشهر أغاني المطرب المغربي عبدالوهاب الدكالي؟

وأجابت في تصريح خاص لـ "مصراوي" قائلة: "أحمد عدوية قدم (هوم تيكا تيكا هوم) بتركيبة إيقاعية معينة، وبارتجال موسيقي جيد، في حين قدم عبد الوهاب الدكالي نفس التيمة ولكن ليس بنفس التركيب الإيقاعي".

وأوضحت: "قد يكون أحمد عدوية تأثر بالجملة التي قدمها الدكالي، وهذا وارد موسيقياً، ولكنه تعامل معها بأسلوب عابر وقدمها بشكل أكثر عمقاً موسيقياً".

ورداً على سؤال: هل يعد ما قدمه أحمد عدوية تعدياً على لحن أغنية عبد الوهاب الدكالي "مرسول الحب"؟ أجابت ياسمين فراج: "لا نستطيع قول ذلك؛ لأن هذه التيمة لا تتعدى بالتحليل الفني ما يسمى بـ المازورة الموسيقية الواحدة، وقام عدوية بتكرارها عن تأثر فقط، وقدم في (هوم تيكا تيكا هوم) تركيبة إيقاعية موسيقية مصرية لها شكل أعمق وأجمل. ولا يعتبر ما قدمه تعدياً أو سرقة؛ لأنها لم تصل مثلاً إلى 8 موازير موسيقية، وهي الحالة التي تثبت بها السرقة إن وجدت".

يُذكر أن أغنية "والله ولعب الهوى"، التي قدم بها المطرب الشعبي أحمد عدوية التيمة الموسيقية "هوم تيكا تيكا هوم"، كتب كلماتها الشاعر حسن أبو عتمان، ووضع لحنها الملحن حسن أبو السعود.

وقدم المطرب المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي التيمة الموسيقية "هوم تيكا تيكا هوم" في أغنيته الشهيرة "مرسول الحب" عام 1972، وقام العديد من المطربين والمطربات بإعادة غنائها، ومنهم راغب علامة، وحميد الشاعري، وجنات.

عبد الوهاب الدكالي يغني مرسول الحب



أحمد عدوية يغنى والله ولعب الهوى



