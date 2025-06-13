10 علامات صامتة في المرحاض تدل على مرض خطير يصيب الرحم

كتبت- شيماء مرسي

إذا لاحظتِ أي تغيرات في عادات أمعائكِ المعتادة، مثل زيادة أو نقصان عدد مرات الذهاب إلى الحمام، فمن الضروري استشارة الطبيب.

ويحذر الخبراء من أن هذه التغيرات قد تكون مرتبطة بحالة طبية تعرف باسم الانتباذ البطاني الرحمي (البطانة المهاجرة)، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأمعاء، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويحدث الانتباذ البطاني الرحمي، المعروف بـ "الإندو"، عندما يبدأ نسيج يشبه البطانة الطبيعية للرحم في النمو خارج الرحم.

ويمكن أن تنتشر هذه الأورام المعروفة باسم "الآفات" في جميع أنحاء الجسم حتى الدماغ وقد تؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض. ​​

وعندما يصيب هذا النسيج الأمعاء أو الجهاز الهضمي، يعرف باسم بطانة الرحم المعوية.

وقد تتطور الآفات على سطح الأمعاء (بطانة الرحم السطحية) أو تنمو أعمق في جدار الأمعاء والمناطق المحيطة بها، مما قد يسبب انزعاج واضطراب كبير.

ويصيب هذا النوع من الانتباذ البطاني الرحمي عادة الجزء السفلي من الأمعاء (السيني والمستقيم).

وعندما يصيب هذه المنطقة من الجسم، قد يبدأ بتعطيل عملية إفراغ الأمعاء.

أعراض بطانة الرحم المعوية

من المهم أن ندرك أن آلام وأعراض الانتباذ البطاني الرحمي لا تقتصر على فترة الدورة الشهرية فحسب، وبالرغم من أنها غالبا ما تتفاقم خلال هذه الفترة، إلا أنها يمكن أن تظهر وتؤثر على المرأة في أي وقت آخر.

ويحذر الخبراء من أن من الممكن الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي دون إدراك ذلك.

وأعراض الانتباذ البطاني الرحمي في الأمعاء قد لا تظهر على الإطلاق، مما يعني أن بعض النساء قد لا يكتشفن إصابتهن بهذه الحالة إلا لاحقا، ربما عند خضوعهن لإجراء جراحي لمرض آخر

وتتضمن بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

ألم عند فتح الأمعاء

ألم الحوض

تغيرات في عادات الأمعاء (الإمساك والإسهال)

ألم وتقلصات في أسفل البطن والظهر

تورم في البطن

ألم أثناء أو بعد تناول الطعام

الألم المرتبط بالجماع

الشعور بالحاجة إلى إخراج البراز بشكل متكرر أو عاجل أكثر من المعتاد

الشعور بعدم القدرة على إفراغ الأمعاء بشكل كامل

وقد يشير خروج الدم في البراز إلى علامات الإصابة بمرض بطانة الرحم

لذا ينبغي على أي امرأة تعاني من ألم غير عادي أو تغيرات في الدورة الشهرية أو عادات التبرز استشارة الطبيب فورا.

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