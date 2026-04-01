حالة الطقس.. الأرصاد: سحب كثيفة وأمطار تضرب القاهرة

كتب : محمد عبدالناصر

11:13 ص 01/04/2026 تعديل في 05:26 م
  • عرض 4 صورة
تصوير- أحمد مسعد:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد استمرار الغطاء السحابي الكثيف على أغلب الأنحاء، يصاحبه سقوط أمطار على مناطق متفرقة تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة أن هناك نشاطًا للأتربة على أغلب المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق المكشوفة.

ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع موجة الأمطار

وأضافت أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا على معظم الأنحاء، بالتزامن مع استمرار السحب الكثيفة، وسقوط أمطار حاليًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت إلى أن الرطوبة السطحية مازالت منخفضة على المناطق الداخلية، رغم حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على البلاد.

