قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لتعزيز توافر السلع الأساسية، من خلال زيادة الاحتياطيات منها، إلى جانب التوسع في توفير السيارات والمنافذ التجارية لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أن بند الأجور في الموازنة العامة للدولة شهد زيادة بنسبة 21%، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، مع تطبيق زيادات تدريجية، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار مدبولي كذلك إلى زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15%، في إطار حرص الحكومة على دعم العاملين بالدولة ومواجهة أعباء المعيشة.

