إعلان

رسميًا.. الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور

كتب : أحمد العش

06:03 م 01/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لتعزيز توافر السلع الأساسية، من خلال زيادة الاحتياطيات منها، إلى جانب التوسع في توفير السيارات والمنافذ التجارية لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أن بند الأجور في الموازنة العامة للدولة شهد زيادة بنسبة 21%، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، مع تطبيق زيادات تدريجية، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار مدبولي كذلك إلى زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15%، في إطار حرص الحكومة على دعم العاملين بالدولة ومواجهة أعباء المعيشة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المؤتمر الصحفي للحكومة مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحد الأدنى للأجور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

