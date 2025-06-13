يعشقها كثيرون.. 3 أطعمة تصيب الكبد بـ 3 أمراض خطيرة

كتبت- شيماء مرسي

الكبد من أهم أعضاء الجسم، إذ يؤدي دورا محوريا في العديد من وظائفه، بما في ذلك تصفية الدم، وإنتاج العصارة الصفراوية، واستقلاب العناصر الغذائية، وإزالة السموم والفضلات من الدم.

ومن المهم أن ندرك أن بعض الأطعمة التي تبدو غير ضارة قد تلحق ضررا بالغا بالكبد.

ويمكن أن تظهر هذه الأضرار في عدة أشكال، مثل الكبد الدهني، وتليف الكبد، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، وفشل الكبد الحاد، بالإضافة إلى مرض الكبد المزمن، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

الأطعمة الغنية بالفركتوز

الفركتوز نوع من السكر يوجد طبيعيا في الفواكه والعسل وبعض المحليات مثل شراب الذرة عالي الفركتوز.

ومع أن تناول كميات صغيرة من الفركتوز من الفواكه الكاملة آمن بشكل عام، إلا أن الإفراط في تناوله، وخاصة من الأطعمة المصنعة والمشروبات المحلاة، قد يلحق الضرر بالكبد.

وعند تناول كمية كبيرة من الفركتوز، يعمل الكبد بجهد كبير لتكسيره، وعلى عكس الجلوكوز، يعالج الفركتوز في الكبد، حيث يتحول بسرعة إلى دهون.

وقد يؤدي هذا إلى تراكم الدهون داخل الكبد، وهي حالة تسمى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، ومع مرور الوقت، قد يسبب هذا التراكم الدهني التهاب وتندب وحتى سرطان الكبد.

كما أن تناول كميات كبيرة من الفركتوز يزيد من الإجهاد التأكسدي والالتهاب في الكبد.

ويمكن أن يرفع مستويات حمض اليوريك وضغط الدم، ويسبب مقاومة الأنسولين، أي أن الجسم لا يستجيب له بشكل جيد.

وهذه التغيرات تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد ومشكلات صحية أخرى مثل داء السكري وأمراض القلب.

وتتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص مع الأطعمة والمشروبات المصنعة التي تحتوي على فركتوز مضاف، مثل المشروبات الغازية والحلويات والعديد من المخبوزات.

وقد تعيق هذه الأطعمة قدرة الكبد على معالجة الفركتوز بأمان، مما يؤدي إلى تلف الكبد.

زيوت البذور الصناعية

هي زيوت مستخلصة من بذور مثل دوار الشمس، والقرطم، وبذور القطن، وفول الصويا، والذرة، وتستخدم بكثرة في العديد من الأطعمة المصنعة والمقلية.

وبالرغم من أنها قد تبدو صحية لأنها مستخلصة من النباتات، إلا أنها قد تضر بالكبد والصحة.

وتعد هذه الزيوت غنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية، وبالرغم من أنها ضرورية للجسم بكميات قليلة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يكون ضار، حيث يؤدي إلى التهاب مزمن في الجسم كله، بما في ذلك الكبد، وهذا الالتهاب قد يسهم في تلف الكبد وتطور أمراض مثل الكبد الدهني.

علاوة على ذلك، فإن زيوت البذور الصناعية غير مستقرة وتتأكسد بسهولة عند تعرضها للحرارة أو الضوء أو المواد الكيميائية أثناء المعالجة والطهي.

وتنتج هذه الأكسدة مواد ضارة مثل الدهون المتحولة وبيروكسيدات الدهون، كما ترتبط الدهون المتحولة بأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني، بينما يمكن أن تلحق بيروكسيدات الدهون الضرر بخلايا الكبد عن طريق إتلاف الحمض النووي والبروتينات.

كما أن التسخين المتكرر لهذه الزيوت كما يحدث في القلي، يزيد من سميتها ويزيد من خطر التهاب الكبد وتلفه.

وأيضا هذه الزيوت قد تخل بتوازن البكتيريا النافعة والضارة في الأمعاء، مما يزيد من الالتهابات ومشاكل الكبد.

لذا ينصح الخبراء بالحد من استخدام زيوت البذور الصناعية، واختيار دهون صحية أكثر، مثل زيت الزيتون وجوز الهند ونخالة الأرز والسمن.

عصائر الفاكهة

عندما تعصر الفاكهة، تفقد الألياف الطبيعية الموجودة بها، ويتبقى محتوى السكر العالي، وخاصة الفركتوز، وهذا يعني أن عصير الفاكهة غالبا ما يحتوي على نسبة عالية من السكر ونسبة منخفضة جدا من الألياف.

كما أن شرب كميات كبيرة من عصير الفاكهة قد يسبب نفس المشكلات الناتجة عن الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة الغنية بالفركتوز، إذ يتعين على الكبد معالجة كل هذا السكر، مما قد يؤدي إلى تراكم الدهون والالتهابات والإجهاد التأكسدي في خلايا الكبد.

وعلى عكس الفاكهة الكاملة، تسبب عصائر الفاكهة ارتفاع سريع في مستويات السكر والفركتوز في الدم، مما يثقل كاهل الكبد، وهذا قد يفاقم مرض الكبد الدهني ويزيد من خطر تلف الكبد.

لذا ينصح بتناول الفاكهة كاملة بدلا من شرب عصائرها، حيث تحتوي الفاكهة الكاملة على ألياف تُبطئ امتصاص السكر وتخفف العبء على الكبد.

وأيضا تجنب عصائر الفاكهة الخالية من اللب وتلك المضاف إليها سكريات، لأنها قد تسهم في تراكم دهون الكبد والتهاباته، تماما مثل المشروبات الغازية المحلاة.

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